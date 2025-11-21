Slovensko posiela na mládežnícke MS len jedného hráča. Vyvrcholenie roka, teší sa

BRATISLAVA. Stolný tenista Samuel Arpáš bude jediným slovenským reprezentantom na nadchádzajúcich MS v mládežníckych kategóriách.
Podujatie v rumunskom meste Kluž sa začne v nedeľu 23. novembra a potrvá týždeň.
Arpáš bude štartovať vo všetkých troch disciplínach, okrem dvojhry aj v oboch deblových. Nečakane sa však nepredstaví po boku dlhoročného spoluhráča Balázsa Leia, s ktorým získal všetky medaily na vrcholných podujatiach.
Pred troma rokmi s Maďarom triumfoval na MS v kategórii kadetov. „Maďari sa rozhodli ukončiť spoluprácu. Horšie je, že nám to ani poriadne včas neoznámili.
Na šampionáte majú dvoch hráčov, ktorí budú hrať spolu. Keď sme sa to dozvedeli, bolo už neskoro dohadovať inú spoluprácu.
Samko tak bude hrať po boku Novozélanďana ázijského pôvodu Timothyho Choia, ktorý bol ešte voľný. Nehrá zle, ale prvýkrát sa uvidia až v dejisku,“ objasnil situáciu reprezentačný tréner Roman Grigel.
V mixe bude 18-ročný Arpáš hrať so Španielkou Mariou Berzosovou, s ktorou v lete vybojoval bronz na ME v Ostrave.
„Ukázalo sa, že si vyhovujú, hrajú dobre a ich spolupráca by mala pokračovať aj v budúcom roku. V mixe sú páry zo silných stolnotenisových krajín, ale tam je všetko možné. Aj oni sú schopní zdolať kohokoľvek, ale MS je takpovediac iná liga ako ME.
Vo dvojhre patrí Samo podľa rebríčka do druhej polovice kvalifikovaných. Veríme, že mu bude priať žreb a zvládne prvé kolo, čím by prevýšil svoje rankingové postavenie,“ dodal Grigel v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Arpáš sa po zranení stále dostáva do formy. „Necítim rozdiel v hre, čo ma teší. V mixe sa pokúsime zabojovať o medailu, so spoluhráčom vo štvorhre sa nepoznáme. Bolo to pre mňa sklamanie, keď som sa len nedávno dozvedel, že nebudeme hrať spolu s Balázsom.
Už to však niekedy muselo prísť. V dvojhre je kľúčové vyhrať prvý duel, potom je možné všetko. Sústredím sa na úvod. Idem do Kluži s tým, že nemám čo stratiť.
Ešte mám pred sebou jeden rok v juniorskej kategórii. Teším sa na to. Je to vyvrcholenie roka. Uvidíme, ako to dopadne,“ povedal k svojim ambíciám na turnaji.