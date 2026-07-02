Pokračuje Wimbledon a boj Slovákov vo vodnom slalome. Športový program na dnes (3. júl)

Jannik Sinner na Wimbledone 2026.
Jannik Sinner na Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|3. júl 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 3. júla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 3. júla

Futbal

Tenis

  • od 12:00, Wimbledon

Vodný slalom

  • 9:00 K1 ženy U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 9:50 K1 muži U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:15 K1 ženy U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:44 K1 muži U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:00 K1 juniorky - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:50 K1 juniori - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 16:15 K1 juniorky - finále, MS juniorov a do 23 rokov
  • 16:44 K1 juniori - finále, MS juniorov a do 23 rokov

  Hokejbal

  • 17:30 Slovensko - Kanada čierni - U16, MS do 16 a 18 rokov

  • 15:15 Slovensko - Švajčiarsko - U18, MS do 16 a 18 rokov

Rýchlostná kanoistika

  • 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
  • 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: piatok, 3. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 3. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (piatok, 3. júl).
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 3. júl (23. hrací deň)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Pokračuje Wimbledon a boj Slovákov vo vodnom slalome. Športový program na dnes (3. júl)