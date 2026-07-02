Pokračuje Wimbledon a boj Slovákov vo vodnom slalome. Športový program na dnes (3. júl)

Športový program na piatok, 3. júla
Futbal
- 1:00 Portugalsko - Chorvátsko, šestnásťfinále na MS 2026
- 5:00 Švajčiarsko - Alžírsko, šestnásťfinále na MS 2026
- 20:00 Austrália - Egypt, šestnásťfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00, Wimbledon
Vodný slalom
- 9:00 K1 ženy U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 9:50 K1 muži U23 - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:15 K1 ženy U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:44 K1 muži U23 - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:00 K1 juniorky - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:50 K1 juniori - semifinále, MS juniorov a do 23 rokov
- 16:15 K1 juniorky - finále, MS juniorov a do 23 rokov
- 16:44 K1 juniori - finále, MS juniorov a do 23 rokov
Hokejbal
- 17:30 Slovensko - Kanada čierni - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 15:15 Slovensko - Švajčiarsko - U18, MS do 16 a 18 rokov
Rýchlostná kanoistika
- 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
- 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
TV program: piatok, 3. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.