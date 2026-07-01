Molčan v druhom kole na Wimbledone proti Lehečkovi. Športový program na dnes (2. júl)

Športový program na štvrtok, 2. júla
Futbal
- 2:00 USA - Bosna a Hercegovina, šestnásťfinále na MS 2026
- 21:00 Španielsko - Rakúsko, šestnásťfinále na MS 2026
Tenis
- od 12:00, Wimbledon
Vodný slalom
- 8:30 C1 muži U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 9:23 C1 ženy U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 10:35 C1 juniori - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 11:34 C1 juniorky - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
- 13:45 C1 muži U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:28 C1 ženy U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 14:59 C1 juniori hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
- 15:32 C1 juniorky hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
Hokejbal
- 13:30 Veľká Británia - Slovensko - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 20:15 Slovensko - Česko - U16, MS do 16 a 18 rokov
- 11:15 Veľká Británia - Slovensko - U18, MS do 16 a 18 rokov
- 18:00 Kanada - Slovensko - U18, MS do 16 a 18 rokov
Rýchlostná kanoistika
- 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
- 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
Basketbal
- 17:00 mediálny termín slovenskej mužskej reprezentácie
TV program: štvrtok, 2. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.