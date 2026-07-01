Molčan v druhom kole na Wimbledone proti Lehečkovi. Športový program na dnes (2. júl)

Slovenský tenista Alex Molčan oslavuje po jeho výhre nad Nemcom Danielom Altmaierom.
Slovenský tenista Alex Molčan oslavuje po jeho výhre nad Nemcom Danielom Altmaierom. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|2. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 2. júla. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 2. júla

Futbal

Tenis

  • od 12:00, Wimbledon

Vodný slalom

  • 8:30 C1 muži U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 9:23 C1 ženy U23 - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 10:35 C1 juniori - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 11:34 C1 juniorky - kvalifikácia, MS juniorov a do 23 rokov
  • 13:45 C1 muži U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:28 C1 ženy U23 hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 14:59 C1 juniori hliadky, MS juniorov a do 23 rokov
  • 15:32 C1 juniorky hliadky, MS juniorov a do 23 rokov

  Hokejbal

  • 13:30 Veľká Británia - Slovensko - U16, MS do 16 a 18 rokov
  • 20:15 Slovensko - Česko - U16, MS do 16 a 18 rokov

  • 11:15 Veľká Británia - Slovensko - U18, MS do 16 a 18 rokov
  • 18:00 Kanada - Slovensko - U18, MS do 16 a 18 rokov

Rýchlostná kanoistika

  • 14:00 dopoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/
  • 19:00 popoludňajší program, MSJ a do 23 rokov /účasť SR/

Basketbal

  • 17:00 mediálny termín slovenskej mužskej reprezentácie
TV program: štvrtok, 2. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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