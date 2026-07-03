Heslo Tour de France 2026: Pogačar, za ním Vingegaard a potom tí ostatní

„Kto je najťažší súper, proti ktorému ste pretekali?" znie otázka reportéra stanice TNT vo videu na sociálnych sieťach. Najskôr príde úškrn a potom jasná odpoveď.
„Tadej Pogačar," zahlási Jonas Vingegaard.
Od roku 2020 nepozná Tour de France iných víťazov než spomínanú dvojicu. Pogačar má štyri tituly (2020, 2021, 2024, 2025), Vingegaard dva (2022, 2023).
Slovinec je najväčší favorit aj tentoraz a navyše stojí na prahu histórie. Už len jedno víťazstvo na Tour ho delí piateho žltého dresu, čo je absolútny rekord, ktorý drží štvorica Eddy Merckx, Miguel Indurain, Bernard Hinault a Jacques Anquetil.
Proti ale stojí opäť „večný" rival Vingegaard, 3-tisíc kilometrov ciest a 54-tisíc výškových metrov.
Tour de France 2026 štartuje v sobotu (4. júl) v Barcelone a vyvrcholí o tri týždne (26. júl) v Paríži. Už tretí rok bude bez slovenskej účasti.
VIDEO: Expert Sportnetu Peter Velits pred Tour de France 2026
Pogačar vs. Vingegaard
Asi je nefér redukovať slávne preteky iba na dvojicu Pogačar a Vingegaard, ale popravde, modernú Tour de France definuje práve tento súboj.
Takto sa skončilo posledných päť ročníkov najprestížnejších cyklistických pretekov sveta:
- 2021: Pogačar vyhráva s náskokom 5 minút a 20 sekúnd pred Vingegaardom
- 2022: Vingegaard vyhráva s náskokom 2 minúty a 43 sekúnd pred Pogačarom
- 2023: Vingegaard vyhráva s náskokom 7 minút a 29 sekúnd pred Pogačarom
- 2024: Pogačar vyhráva s náskokom 6 minút a 17 sekúnd pred Vingegaardom
- 2025: Pogačar vyhráva s náskokom 4 minúty a 24 sekúnd pred Vingegaardom
Toto je názorná ukážka, ako blízko sú pri sebe. Ak si vyššie uvedené čísla jednoducho prepočítate, zistíte, že Pogačar vyhráva v súboji jeden na jedného o niečo vyše 5 minút, čo je na vzdialenosť takmer 17-tisíc kilometrov zanedbateľné číslo.
Pogačar v aktuálnej sezóne absolvoval 2782 kilometrov počas 16 pretekových dní.
Vyhral jednodňové klasiky Strade Bianche, Milano-Sanremo, Okolo Flámska, Liege-Bastogne-Liege, ale aj etapové preteky Okolo Romandie a Okolo Švajčiarska.
VIDEO: Súboj Pogačara s Vingegaardom počas Tour de France 2025
Nevyhral iba raz, na Paríž-Roubaix ho v cieľovom šprinte na velodróme zdolal Wout van Aert.
Pred Tour absolvoval vysokohorskú prípravu na juhu Španielska v pohorí Sierra Nevada.
„Neviete si predstaviť, aký je dobrý," povedal o ňom belgický cyklista a tímový kolega Florian Vermeersch.
Na Tour budú Pogačarovi okrem Vermeerscha asistovať Isaac Del Toro, Adam Yates či Brandon McNulty.
Slovinský pretekár je v najlepšej forme. Za posledné obdobie dokázal odstrániť aj najväčšie slabiny a nájsť recept, ako ho zdolať v trojtýždňových pretekoch, je takmer nemožné.
Lenže vypočujte si slová z tímu Visma, o svojom lídrovi povedia to isté. Kde sa Vingegaard v sezóne predstavil, tam vyhral.
Oproti minulým rokom navýšil pretekovú dávku a v roku 2026 strávil v sedle dvakrát toľko času ako Pogačar.
„Čísla, ktoré Vingegaard dokáže prezentovať od predchádzajúcej Tour, sú pogačarovské," napísal belgický web Sporza.
V marci ovládol Paríž-Nice aj Okolo Katalánska, v máji premiérovo triumfoval na Giro d'Italia.
Pred druhým Felixom Gallom mal náskok vyše piatich minút. „Nemyslím si, že Jonas mal zo mňa obavy. Vyzerá, že je na inej úrovni," povedal po talianskych pretekoch Gall.
Vingegaard vyhral posledné dve Grand Tour - Vueltu 2025 aj Giro 2026. Lenže ani raz proti nemu nestál slovinský rival.
Tímu Visma bude chýbať jediný muž, ktorý Pogačara v sezóne zdolal - van Aert. Vingegaardovi budú v horách asistovať najmä dvaja Američania Sepp Kuss a Matteo Jorgenson.
„Myslím si a dúfam, že to bude najlepší súboj Pogačara s Vingegaardom," hovorí víťaz Tour de France z roku 2012 Bradley Wiggins pre Sportnet.
„Napriek tomu mierne favorizujem Tadeja. Je naozaj výnimočný, skutočný fenomén tohto športu."
VIDEO: Rozhovor s víťazom Tour de France 2012 Bradleym Wigginsom
Prognóza je jasná: ak chce Vingegaard vyzvať v súboji Pogačara, nemôže mu dať vydýchnuť ani jeden deň. A kto nakoniec vyhrá? Fanúšikovia, ktorí budú tri týždne sledovať súboj najlepších.
Tí ostatní
Až za Pogačarom s Vingegaardom nájdeme pretekárov, ktorí sa budú usilovať o 3. miesto.
Je to tak, ale už pred začiatkom "Starej dámy" je pre ostatných jazdcov k dispozícii „len" bronzová medaila.
Najväčší favoriti Tour de France 2026
- Tadej Pogačar
- Jonas Vingegaard
- Remco Evenepoel
- Paul Seixas
- Isaac Del Toro
- Florian Lipowitz
Realistický kandidát na pódium je Remco Evenepoel, ktorý od aktuálneho ročníka nastupuje za tím Red Bull - BORA - hansgrohe. Pomáhať mu bude tretí muž minulého ročníka Nemec Florian Lipowitz.
Evenepoel sa v poslednom období zlepšil v kopcoch, čo by mu malo pomôcť priblížiť sa dvojici najväčších favoritov.
Veľkou záhadou bude len 19-ročný pretekár tímu Decathlon CMA CGM Paul Seixas, azda najväčší talent svetovej cyklistiky ostatných rokov.
Francúzsky mladík dosiahol v aktuálnej sezóne pozoruhodné výsledky: na Strade Bianche a Liege-Bastogne-Liege bol druhý za Pogačarom, vyhral etapové preteky Okolo Baskicka aj klasiku Valónsky šíp.
Napriek všetkým superlatívom bude Seixas patriť, ak vôbec, k favoritom druhého sledu.
Na Tour totiž prichádza ako najmladší účastník od roku 1937 a doteraz nikdy nejazdil trojtýždňové preteky.
„Som pripravený dať do toho všetko, aby som zvládol tieto tri týždne a dosiahol čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí. Nestanovujem si konkrétnejší cieľ, pretože smerujem do neznáma, keďže som nikdy nejazdil také dlhé a náročné preteky,“ povedal pred pretekmi.
Francúzsko napriek tomu do Seixasa vkladá veľké ambície. Veď domáci pretekár nezískal žltý dres už viac ako 40 rokov.
O pódium sa môže pobiť aj Pogačarov tímový kolega Isaac Del Toro, Juan Ayuso z tímu Lidl-Trek a dobrú formu hlási aj Egan Bernal (Netcompany INEOS), víťaz Tour z roku 2019.
O zelený dres sa pobijú Belgičania
Toto sú favoriti na žltý dres, no veľký boj bude už tradične prebiehať aj o výhry v jednotlivých etapách.
Aj tento rok ponúkne Tour viacero príležitostí pre čistokrvných šprintérov. Odhaduje sa, že až sedem etáp môže vyvrcholiť hromadným dojazdom, a viaceré tímy tomu prispôsobili svoje zostavy.
Najväčším favoritom na zelený dres je Belgičan Jasper Philipsen z tímu Alpecin-Premier Tech, ktorý titul najlepšieho šprintéra vyhral už v roku 2023.
K dispozícii bude mať pravdepodobne najsilnejší rozjazdový vlak v pelotóne a v čistom šprinte patrí medzi najrýchlejších jazdcov sveta. Vlani vyhral úvodnú etapu a obliekol si žltý dres, no jeho Tour sa skončila už v tretej etape po páde.
Jeho najväčším konkurentom by mal byť krajan Tim Merlier z tímu Soudal Quick-Step.
Do boja o etapové víťazstvá môžu prehovoriť aj univerzál Mads Pedersen či Mathieu van der Poel.
Šancu na úspech bude mať aj Biniam Girmay, víťaz šprintérskej súťaže z roku 2024, či Olav Kooij.
Naopak, obhajca zeleného dresu Jonathan Milan na štarte chýba. Po absolvovaní Giro d'Italia dostal voľno a Tour de France tento rok vynechá.
Náročná trasa
Tour de France odštartuje v sobotu tímovou časovkou v Barcelone. V Španielsku budú nasledovať ešte ďalšie dve náročné etapy.
V itinerári je 21 etáp – sedem rovinatých, štyri kopcovité, osem horských, jedna tímová časovka a jedna individuálna časovka.
Rozhodujúce momenty celkového poradia prídu tradične v horách. Pelotón postupne zavíta do Pyrenejí, Centrálného masívu, Vogéz, Jury aj Álp.
Organizátori pripravili až päť horských dojazdov – na Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette a dvakrát na legendárne Alpe d'Huez.
Celkovo pelotón počas troch týždňov prejde 3333 kilometrov a nastúpa 54 450 výškových metrov, čo robí z ročníka 2026 jeden z najnáročnejších za posledné roky.