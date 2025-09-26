Najvyššiu súťaž čaká podstatná zmena. O titul bude bojovať 12 tímov

BRATISLAVA. V novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže stolných tenistov sa predstaví opäť dvanásť tímov.
Titul v JOOLA Extralige mužov obhajuje TJ Geológ Rožňava, nováčikmi sú Slavoj Sládkovičovo (postúpil z I. ligy), STO Močenok (odkúpil licenciu od TJ Gasto Galanta) a STO Valča (odkúpil licenciu od MSK Čadca).
Podstatná zmena nastala v tom, že jednotlivé stretnutia budú pozostávať už len zo štvorhry a maximálne šiestich dvojhier (doteraz štvorhra a deväť dvojhier).
„Hrať sa bude do štvrtého víťazného bodu s možnými výsledkami 4:0, 4:1, 4:2, 4:3 a všetky zápasy na jednom stole namiesto doterajších dvoch. Dĺžka stretnutia sa tak môže predĺžiť. Zmenu si odhlasovali zástupcovia klubov. Bola to zložitá debata.
Nie všetci súhlasili s týmto návrhom, ale o podobe stretnutí rozhodlo hlasovanie,“ uviedol v tlačovej správe Slovenského stolnotenisového zväzu športový sekretár SSTZ Tomáš Šereda.
Hrací systém zostal v porovnaní s minulým ročníkom nezmenený. Prvá časť sa odohrá jednokolovo v dvojičkách, čiže každý sa stretne s každým raz.
Potom sa súťaž rozdelí na skupiny o 1. až 6. miesto a o 7. až 12. miesto. Opäť sa v rámci skupín stretne každý s každým, ale s tým, že keď v prvej časti hral s daným tímom doma, tak tentoraz to bude vonku a naopak.
V tej tzv. „hornej“ skupine sa bude hrať o čo najlepšiu pozíciu pred play off, v „spodnej“ skupine aj o postup do vyraďovacej časti, kam sa prebojujú prvé dva tímy.
Družstvá na 9. až 12. priečke po druhej časti ešte čaká boj o záchranu, kde sa bude hrať každý s každým doma - vonku a posledné dva tímy zostúpia z extraligy do I. ligy. Osem družstiev (šesť zo skupiny o 1. - 6. miesto a dve zo skupiny o 7. - 12. miesto) čaká play off, vo štvrťfinále sa stretnú dvojice: 1. - 8., 2. - 7., 3. - 6. a 4. - 5.
Takisto ako potom v semifinále sa hrá na dve víťazstvá, začína sa u horšie umiestneného. Vo finále i v boji o bronz to bude už len na jeden zápas a výhodu domáceho prostredia bude mať lepšie postavené družstvo po druhej časti extraligy.
Počas zápasov mužskej extraligy budú tradične k dispozícii priebežné výsledky a tiež živé prenosy zo zápasov.
Pohľad do súpisiek naznačuje, že úloha najväčšieho favorita patrí opäť STK Vyhne, ktorý v uplynulej edícii po interných problémoch s kádrom napokon skončil až štvrtý. Posilnil sa však o Adama Klajbera.
Vysoké ambície bude mať obhajca z Rožňavy a na svojej sile nestratil SK Vydrany, ktorý udržal káder, doplnil ho o Kolumbijčana Daniela Gueteho Quintera a na súpiske má aj hráča z Číny (Sie Cchung-fan).
Novým ašpirantom na účasť v bojoch o medaily môže byť AŠK Mária Huta. Klub, ktorý doteraz väčšinou bojoval o záchranu, posilnil slovenský reprezentant Alexander Valuch a zo susednej Rožňavy prišiel skúsený Andrij Sitak.
Miesta v prvej štvorke sa nebude chcieť vzdať MSK Čadca, ktorý však už nemôže počítať s dvoma mládežníckymi reprezentantmi Mychailom Lovhom a Damiánom Flórom.
Extraliga žien s ôsmimi účastníkmi sa začne 11. októbra. Obhajcom majstrovského titulu je ŠKST Topoľčany, v úlohe nováčika bude TTC Spartak Poprad, ktorý nahradil zostupujúci STO Valaliky. Informovala SSTZ.
JOOLA Extraliga mužov 2025/2026
Základná časť - 1. kolo (piatok 26. 9. 2025, jednotný začiatok o 17.00 h):
ŠKST Michalovce - MKST Veľké Kapušany
AŠK Mária Huta - TJ Geológ Rožňava
SK Vydrany - Slavoj Sládkovičovo
Keraming Trenčín - MSK Čadca
STO Močenok - STK Vyhne
ŠKST Ružomberok - STO Valča