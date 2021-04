Sparta či Slovan? Bolo to moje životné rozhodnutie, spomína Griga

Ako si spomínate na vaše detstvo a prvé dotyky so športom v rodnej Žiline?

Zdá sa mi, ako keby to bolo veľmi dávno, takmer v minulom živote. Doba sa odvtedy neuveriteľným spôsobom zmenila. Keď si predstavím, že dnes by som mal osemročné dieťa pustiť na tréning samé na bicykli cez celú Žilinu do Budatína a späť, tak je to nemysliteľné.

Ja na svoje detstvo spomínam veľmi rád, bolo spojené so všetkými možnými športmi, nielen futbalom. Spolu s bratom sme sa trávili veľa času na ihriskách, reprezentovali školu v mnohých športoch a detstvo som si skutočne užil.