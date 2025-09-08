Dvadsaťjednotka v kvalifikácii na ME. Športový program na dnes (9. september)

Hráči Slovenska Nino Marcelli, Miroslav Sovič a Mário Sauer sa tešia z gólu
Hráči Slovenska Nino Marcelli, Miroslav Sovič a Mário Sauer sa tešia z gólu (Autor: TASR)
9. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 9. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 9. september

Futbal

  • 9:00 Nový Zéland - Austrália, prípravný zápas
  • 18:00 Estónsko - Andorra, prípravný zápas
  • 20:45 Wales - Kanada, prípravný zápas
  • 21:00 Malta - San Maríno, prípravný zápas

  • 18:00 Moldavsko - Slovensko, kvalifikácia ME U21 2027 - skupina D
  • 20:30 Írsko - Andorra, kvalifikácia ME U21 2027 - skupina D

  • 18:00 Azerbajdžan - Ukrajina, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
  • 20:45 Francúzsko - Island, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
  • 18:00 Arménsko - Írsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
  • 20:45 Maďarsko - Portugalsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
  • 20:45 Cyprus - Rumunsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
  • 20:45 Bosna a Hercegovina - Rakúsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
  • 20:45 Nórsko - Moldavsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
  • 20:45 Srbsko - Anglicko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
  • 20:45 Albánsko - Lotyšsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K

Hokej

  • 17:30 Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 1. kolo českej extraligy
  • 18:00 TSS Group Dubnica - HK Skalica, štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare

Cyklistika

Basketbal

  • 16:00 Turecko - Poľsko, štvrťfinále ME 2025
  • 20:00 Litva - Grécko, štvrťfinále ME 2025

Horská cyklistika

  • 15:30 ženy U23 - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
  • 16:15 muži U23 - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
  • 17:15 ženy elite - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
  • 18:00 muži elite - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/

Lukostreľba

  • 2:00 MS /účasť SR/

Basketbal

  •  10:30 žreb prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 /účasť SR/
TV program: utorok, 9. september
Ostatné športy

    Dvadsaťjednotka v kvalifikácii na ME. Športový program na dnes (9. september)
    dnes 00:00
