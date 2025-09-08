Dvadsaťjednotka v kvalifikácii na ME. Športový program na dnes (9. september)

Športový program na utorok, 9. september
Futbal
- 9:00 Nový Zéland - Austrália, prípravný zápas
- 18:00 Estónsko - Andorra, prípravný zápas
- 20:45 Wales - Kanada, prípravný zápas
- 21:00 Malta - San Maríno, prípravný zápas
- 18:00 Moldavsko - Slovensko, kvalifikácia ME U21 2027 - skupina D
- 20:30 Írsko - Andorra, kvalifikácia ME U21 2027 - skupina D
- 18:00 Azerbajdžan - Ukrajina, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
- 20:45 Francúzsko - Island, kvalifikácia MS 2026 - skupina D
- 18:00 Arménsko - Írsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
- 20:45 Maďarsko - Portugalsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina F
- 20:45 Cyprus - Rumunsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 20:45 Bosna a Hercegovina - Rakúsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina H
- 20:45 Nórsko - Moldavsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina I
- 20:45 Srbsko - Anglicko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
- 20:45 Albánsko - Lotyšsko, kvalifikácia MS 2026 - skupina K
Hokej
- 17:30 Motor České Budějovice - HC Sparta Praha, 1. kolo českej extraligy
- 18:00 TSS Group Dubnica - HK Skalica, štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaje WTA v Sao Paule a Guadalajare
Cyklistika
- Vuelta a Espaňa 2025 - 16. etapa: Poio - Castro de Herville (167,9 km)
Basketbal
- 16:00 Turecko - Poľsko, štvrťfinále ME 2025
- 20:00 Litva - Grécko, štvrťfinále ME 2025
Horská cyklistika
- 15:30 ženy U23 - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
- 16:15 muži U23 - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
- 17:15 ženy elite - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
- 18:00 muži elite - finále, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
Lukostreľba
- 2:00 MS /účasť SR/
Basketbal
- 10:30 žreb prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 /účasť SR/
TV program: utorok, 9. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.