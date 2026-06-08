Slovenky čaká dôležitý zápas v boji o MS. Športový program na dnes (9. jún)

Slovenské futbalistky sa tešia z gólu.
Slovenské futbalistky sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet|9. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 9. júna. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 9. júna

Futbal

  • 4:00 Peru - Španielsko, prípravný zápas 
  • 13:35 Čína - Thajsko, prípravný zápas 
  • 17:00 Arménsko - Moldavsko, prípravný zápas 
  • 18:30 Bielorusko - Burkina Faso, prípravný zápas 
  • 19:00 Maďarsko - Kazachstan, prípravný zápas 
  • 19:00 Rusko - Trinidad a Tobago, prípravný zápas 
  • 20:00 Azerbajdžan - San Maríno, prípravný zápas 

  • 19:00 Lotyšsko - Slovensko, kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
  • 19:00 Fínsko - Portugalsko, kvalifikácia MS vo futbale žien 2027

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 11:00 challenger Bratislava Open 2026

Basketbal

  • 2:30 New York Knicks - San Antonio Spurs, 3. zápas finále NBA

Cestná cyklistika

  • 14:00 Perreux - Perreux (tímová časovka, 28,4 km), 3. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 
TV program: utorok, 9. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenské futbalistky sa tešia z gólu.
    Slovenské futbalistky sa tešia z gólu.
    Slovenky čaká dôležitý zápas v boji o MS. Športový program na dnes (9. jún)
    dnes 00:00
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