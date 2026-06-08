Slovenky čaká dôležitý zápas v boji o MS. Športový program na dnes (9. jún)

Športový program na utorok, 9. júna
Futbal
- 4:00 Peru - Španielsko, prípravný zápas
- 13:35 Čína - Thajsko, prípravný zápas
- 17:00 Arménsko - Moldavsko, prípravný zápas
- 18:30 Bielorusko - Burkina Faso, prípravný zápas
- 19:00 Maďarsko - Kazachstan, prípravný zápas
- 19:00 Rusko - Trinidad a Tobago, prípravný zápas
- 20:00 Azerbajdžan - San Maríno, prípravný zápas
- 19:00 Lotyšsko - Slovensko, kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
- 19:00 Fínsko - Portugalsko, kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 11:00 challenger Bratislava Open 2026
Basketbal
- 2:30 New York Knicks - San Antonio Spurs, 3. zápas finále NBA
Cestná cyklistika
- 14:00 Perreux - Perreux (tímová časovka, 28,4 km), 3. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
TV program: utorok, 9. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.