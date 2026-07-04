Ruský šachový veľmajster porušil etický kódex. Súperov obvinil z podvádzania, sám dostal dištanc

Ruský šachový veľmajster Vladimir Kramnik dostal zákaz štartovať na vrcholných súťažiach na jeden rok.
Udelila mu ho Medzinárodná šachová federácia (FIDE) za porušenie etického kódexu, keď obvinil viacerých šachových súperov z podvádzania bez zverejnenia dostatočných dôkazov.
Päťdesiatjedenročný Kramnik bol v rokoch 2000-2006 majstrom sveta organizácie PCA, v roku 2006 získal aj zjednocujúci titul organizácii PCA a FIDE.
V roku 2024 zverejnil na svojej sociálnej sieti štatistiky, ktorými naznačil, že viacerí hráči v online šachu podvádzajú.
Medzi nimi mali byť aj český veľmajster David Navara, ktorý prezradil, že obvinenia mu spôsobili vážne psychické problémy a musel vyhľadať pomoc psychiatra.
Podobne sa vyjadril aj ďalší obvinený Američan Daniel Naroditsky, ktorý následne v októbri 2025 zomrel na sarkoidózu.
Trest môže mať symbolickú povahu, Kramnik už dlhšiu dobu na súťažiach pod hlavičkou FIDE neštartuje.
„Boj proti podvádzaniu je pre FIDE najvyššou prioritou. Obvinenia z podvádzania sa však musia vždy vyšetriť v súlade so stanovenými postupmi FIDE a musia sa podložiť primeranými dôkazmi predtým, ako sa zverejnia. V opačnom prípade ide iba o obťažovanie a ohováranie,“ zverejnila FIDE podľa agentúry MTI.