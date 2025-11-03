Atraktívne zápasy v Lige majstrov či Slovan v ENBL. Športový program na dnes (4. november)

Športový program na utorok, 4. november
Futbal
- 18:45 Slavia Praha - FC Arsenal, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 SSC Neapol - Eintracht Frankfurt, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Tottenham Hotspur - FC Kodaň, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympiakos Pireus - PSV Eindhoven, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Liverpool - Real Madrid, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Juventus FC - Sporting Lisabon, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 FK Bodö/Glimt - AS Monaco, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Atlético Madrid - Royal Union Saint-Gilloise, LM - 4. kolo ligovej fázy
- 13:00 Žreb európskej kvalifikácie /účasť SR/, ženy-MS
Hokej
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:30 Nashville Predators - Vancouver Canucks, NHL
- 2:30 St. Louis Blues - Edmonton Oilers, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Chicago Blackhawks, NHL
- 17:00 MHA Martin - HC MUŠLA Topoľčany, dohrávka 2. kola TIPOS SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - Vlci Žilina, semifinále JOJ Šport Slovenského pohára /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj ATP v Belehrade a v Métach
- Turnaj majsteriek WTA v Rijáde
Basketbal
- 19:00 BC Slovan Bratislava - Brussels Basketball, ENBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 19:00 VK Pirane Brusno – TIF Viking Bergen, prvý zápas, ženy - 1. kolo Challenge Cupu
- 19:00 Holte IF - VA Uniza Žilina, odveta, ženy - 1. kolo Challenge Cupu
TV program: utorok, 4. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.