Slovenský reprezentant vypadol na MS po tesnej prehre. Zlato putuje do Švajčiarska a Nemecka

Slovenský kordista Lukáš Jakub Johanides obsadil na MS v Hong Kongu konečné 57. miesto.
V 1. kole vyraďovacej časti nestačil na Dána Conrada Kongstada, ktorý zvíťazil po tesnom súboji 14:13.
Johanides si v skupine pripísal tri víťazstvá a dve prehry. Nad jeho sily boli Francúz Kendrick Jean Joseph (1:5) a Alec Brooke z Argentíny (4:5), zdolal Johna Edinsona Rodrigueza z Kolumbie (5:4), Chorváta Jakova Solu (4:3) a Ulaanchuua Munchchasara z Mongolska (5:3).
Majstrom sveta v korde sa stal Švajčiar Lucas Malcotti, ktorý vo finále zdolal Taliana Davideho Di Veroliho 12:11.
Bronz získali neúspešní semifinalisti Masaru Jamada z Japonska a Chalifah Al-Omairi zo Saudskej Arábie. V šabli žien triumfovala vo finále Nemka Larissa Eiflerová nad Francúzkou Sarou Balzerovou 15:10.
MS v Hong Kongu
Muži, kord:
Finále: Lucas Malcotti (Švajč.) - Davide Di Veroli (Tal.) 12:11
Semifinále: Davide Di Veroli (Tal.) - Masaru Jamada (Jap.) 15:13, Lucas Malcotti (Švajč.) - Chalifah Al-Omairi (S. Aráb.) 13:12
1. kolo: Conrad Kongstad (Dán.) - Lukáš Jakub Johanides (SR) 14:13
Ženy, šabľa:
Finále: Larissa Eiflerová (Nem.) - Sara Balzerová (Fr.) 15:10
Semifinále: Larissa Eiflerová (Nem.) - Sugár Katinka Battaiová (Maď.) 15:11, Sara Balzerová (Fr.) - Toscane Toriová (Fr.) 15:14