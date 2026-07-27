Slovenský reprezentant vypadol na MS po tesnej prehre. Zlato putuje do Švajčiarska a Nemecka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|27. júl 2026 o 07:57
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Obsadil v Hong Kongu konečné 57. miesto.

Slovenský kordista Lukáš Jakub Johanides obsadil na MS v Hong Kongu konečné 57. miesto.

V 1. kole vyraďovacej časti nestačil na Dána Conrada Kongstada, ktorý zvíťazil po tesnom súboji 14:13.

Johanides si v skupine pripísal tri víťazstvá a dve prehry. Nad jeho sily boli Francúz Kendrick Jean Joseph (1:5) a Alec Brooke z Argentíny (4:5), zdolal Johna Edinsona Rodrigueza z Kolumbie (5:4), Chorváta Jakova Solu (4:3) a Ulaanchuua Munchchasara z Mongolska (5:3).

Majstrom sveta v korde sa stal Švajčiar Lucas Malcotti, ktorý vo finále zdolal Taliana Davideho Di Veroliho 12:11.

Bronz získali neúspešní semifinalisti Masaru Jamada z Japonska a Chalifah Al-Omairi zo Saudskej Arábie. V šabli žien triumfovala vo finále Nemka Larissa Eiflerová nad Francúzkou Sarou Balzerovou 15:10.

MS v Hong Kongu

Muži, kord:

Finále: Lucas Malcotti (Švajč.) - Davide Di Veroli (Tal.) 12:11

Semifinále: Davide Di Veroli (Tal.) - Masaru Jamada (Jap.) 15:13, Lucas Malcotti (Švajč.) - Chalifah Al-Omairi (S. Aráb.) 13:12

1. kolo: Conrad Kongstad (Dán.) - Lukáš Jakub Johanides (SR) 14:13

Ženy, šabľa:

Finále: Larissa Eiflerová (Nem.) - Sara Balzerová (Fr.) 15:10

Semifinále: Larissa Eiflerová (Nem.) - Sugár Katinka Battaiová (Maď.) 15:11, Sara Balzerová (Fr.) - Toscane Toriová (Fr.) 15:14

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