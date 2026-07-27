Slovenka postúpila do vyraďovačky bez prehry. Potom neuspela hneď proti prvej súperke

Slovenská šermiarka Gaia Cantucciová obsadila na MS v Hong Kongu konečné 39. miesto vo fleurete jednotlivkýň.
Vo vyraďovacej časti neuspela v 1. kole, keď prehrala s Polinou Volubejovou z Uzbekistanu 9:15.
Cantucciová nenadviazala na výsledky v skupine, keď v nich triumfovala vo všetkých piatich stretnutiach.
Nestačila na ňu Čchan Chung Čcheng z Macaa (4:5), Chantelle Mayová z Nového Zélandu (1:5), Amelie Tsangová z Veľkej Británie (2:5), Kemei Cheungová zo Singapuru (4:5), Olga Rachele Calissiová z Kambodže (3:5), ani Nok Sze Daphne Čanová z Hong Kongu (4:5).
Zlato vo fleurete žien si vybojovala Martina Favarettová, ktorá v talianskom finále zdolala Ariannu Errigovú 15:7.
Titul v šabli mužov získal 19-ročný Rus Pavel Graudyn, vo finále mu podľahol To Kjong-tong z Kórejskej republiky 7:15.
MS v Hong Kongu
Ženy, fleuret:
Finále: Martina Favarettová (Tal.) - Arianna Errigová (Tal.) 15:7
Semifinále: Martina Favarettová (Tal.) - Júka Uenová (Jap.) 14:11, Arianna Errigová (Tal.) - Alina Poloziuková (Ukr.) 15:7
1. kolo: Polina Volubejová (Uzb.) - Gaia Cantucciová (SR) 15:9
Muži, šabľa:
Finále: Pavel Graudyn (Rus.) - To Kjong-tong (Kór. rep) 15:7
Semifinále: Pavel Graudyn (Rus.) - Radu Nitu (Rum.) 15:8, To Kjong-tong (Kór. rep) - Mohamed Amer (Egy.) 15:12