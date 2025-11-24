Slovnaft Cup aj Liga majstrov. Športový program na dnes (25. november)

Športový program na utorok, 25. november
Futbal
- 12:30 Slovensko - Lichtenštajnsko, prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov
- 15:30 MŠK Žilina - MFK Skalica, osemfinále Slovenského pohára
- 18:45 Ajax Amsterdam - Benfica Lisabon, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Galatasaray - Royal Union St. Gilloise, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Chelsea - FC Barcelona, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Juventus Turín, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Olympique Marseille - Newcastle United, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 SSC Neapol - FK Karabach Agdam, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Slavia Praha - Athletic Bilbao, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Borussia Dortmund - FC Villarreal, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Manchester City - Bayer Leverkusen, Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 New York Rangers - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Nashville Predators - Florida Panthers, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Ottawa Senators, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Vegas Golden Knights, NHL
- 17:30 Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava, dohrávka 18. kola Tipsport ligy
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Žiar nad Hronom, 21. kolo TIPOS SHL
- 12:00 HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary, 26. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, 26. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Olomouc, 26. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov, 26. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha, 26. kolo českej extraligy
- 18:00 Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec, 26. kolo českej extraligy
Basketbal
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava, predohrávka 10. kola TIPOS Extraligy
Hádzaná
- 18:45 IK Sävehof - TATRAN PREŠOV, 5. kolo skupinovej fázy
- 20:45 TSV Hannover-Burgdorf - Fredericia HK, 5. kolo skupinovej fázy
Curling
- 8:00 Írsko - Slovensko, muži B-divízia ME
- 13:00 Poľsko - Slovensko, ženy B-divízia ME
Stolný tenis
- 8:00 MS juniorov
Box
- ME do 23 rokov
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.