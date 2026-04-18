Štartuje finále Tipsport ligy či derby Prešov - Košice. Športový program na dnes (19. apríl)

Športový program na nedeľu, 19. apríl
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - AS Trenčín, 6. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
- 18:00 FC Tatran Prešov - FC Košice, 6. kolo skupiny o udržanie sa v Niké lige
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - OFK Dynamo Malženice, 25. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - FC Petržalka, 25. kolo MONACObet ligy
- 13:00 Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko, 30. kolo českej ligy
- 15:30 FC Hradec Králové - Slavia Praha, 30. kolo českej ligy
- 18:30 Viktoria Plzeň - FK Pardubice, 30. kolo českej ligy
- 15:00 Aston Villa - Sunderland AFC, 33. kolo Premier League
- 15:00 FC Everton - FC Liverpool, 33. kolo Premier League
- 15:00 Nottingham Forest - Burnley FC, 33. kolo Premier League
- 17:30 Manchester City - FC Arsenal, 33. kolo Premier League
- 12:30 US Cremonese - FC Turín, 33. kolo Serie A
- 15:00 Hellas Verona - AC Miláno, 33. kolo Serie A
- 18:00 AC Pisa - FC Janov, 33. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín - FC Bologna, 33. kolo Serie A
- 15:30 SC Freiburg - 1, FC Heidenheim, 30. kolo Bundesligy
- 17:30 Bayern Mníchov - VfB Stuttgart, 30. kolo Bundesligy
- 19:30 Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz, 30. kolo Bundesligy
- 15:00 AS Monaco - AJ Auxerre, 30. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Metz - Paríž FC, 30. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Nantes - Stade Brest, 30. kolo Ligue 1
- 17:15 Racing Štrasburg - Stade Rennes, 30. kolo Ligue 1
- 20:45 Paríž St. Germain - Olympique Lyon, 30. kolo Ligue 1
Hokej
- 2:00 Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers, 1. kolo play-off NHL
- 21:00 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings, 1. kolo play-off NHL
- 23:45 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens, 1. kolo play-off NHL
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, finále play-off českej extraligy
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, finále play-off Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín, 10. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 17:30 HK Skalica - HC Prešov, 10. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 12:00 Švajčiarsko - Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 18:00 Slovensko 18 - Dánsko 18, prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Barcelone a Mníchove
- Turnaj WTA v Rouene a Stuttgarte
Cyklistika
- 11:10 klasika Amstel Gold Race (257,2 km)
Basketbal
- 0:00 New York Knicks – Atlanta Hawk, 1. kolo play off NBA
- 2:30 Los Angeles Lakers – Houston Rockets, 1. kolo play off NBA
- 19:00 Boston Celtics – Philadelphia 76ers, 1. kolo play off NBA
- 21:30 Oklahoma City Thunder – víťaz Play-In, 1. kolo play off NBA
- 17:00 Zaragoza - Uni Girona, zápas o 3. miesto Euroligy žien
- 20:00 Galatasaray - Fenerbahce, finále Euroligy žien
Hádzaná
- 16:00 Bursa Büyüksehir BSK - MŠK IUVENTA Michalovce, semifinále Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 16:00 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA, finále play-off Niké extraligy žien /prvý zápas/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:00 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, o 3. miesto play-off Niké extraligy žien /prvý zápas/
- 18:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slávia SPU Nitra /stav serie: 1:1/, semifinále play-off Niké extraligy
- 19:00 VK Slovan Bratislava - TJ Spartak Myjava /stav serie: 2:0/, semifinále play-off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Džudo
- 8:30 eliminačné kolá, repasáže, semifinále, ME 2026
- 14:00 finálový blok, , ME 2026
TV program: nedeľa, 19. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.