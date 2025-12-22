Basketbalový šláger medzi Levicami a Prievidzou. Športový program na dnes (23. december)

Športový program na utorok, 23. december
Futbal
- 13:30 Konžská demokratická republika - Benin, D-skupina, Africký pohár národov
- 16:00 Senegal - Botswana, D-skupina, Africký pohár národov
- 18:30 Nigéria - Tanzánia, C-skupina, Africký pohár národov
- 21:00 Tunisko - Uganda, C-skupina, Africký pohár národov
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues, NHL
- 1:30 Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Seattle Kraken, NHL
- 22:00 Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov
- 16:00 Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice, 33. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 33. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 33. kolo českej extraligy
- 18.00 HC Sparta Praha - HC Olomouc, 33. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 33. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 33. kolo českej extraligy
Šípky
Basketbal
- 16:00 BKM Mimel Lučenec - Košice Wolves, dohrávka 7. kola, Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, predohrávka 18. kola, Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 23. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.