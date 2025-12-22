Basketbalový šláger medzi Levicami a Prievidzou. Športový program na dnes (23. december)

Na snímke zľava Dalibor Hlivák (Prievidza) a D'mitrik Alexander Trice (Levice).
Na snímke zľava Dalibor Hlivák (Prievidza) a D'mitrik Alexander Trice (Levice). (Autor: TASR)
23. dec 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 23. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 23. december

Futbal

Hokej 

  • 1:00 Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues, NHL 
  • 1:30 Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks, NHL 
  • 4:00 Los Angeles Kings - Columbus Blue Jackets, NHL 
  • 4:00 Anaheim Ducks - Seattle Kraken, NHL 
  • 22:00 Toronto Maple Leafs - Pittsburgh Penguins, NHL 
                   
  • 2:00 Slovensko - Česko, prípravný zápas pred MS hráčov do 20 rokov

  • 16:00 Energie Karlovy Vary - Motor České Budějovice, 33. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav, 33. kolo českej extraligy 
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, 33. kolo českej extraligy 
  • 18.00 HC Sparta Praha - HC Olomouc, 33. kolo českej extraligy 
  • 18:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 33. kolo českej extraligy 
  • 18:00 Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice, 33. kolo českej extraligy 

Šípky

  • 13:40 Poobedňajší program, 13. deň, MS
  • 20:10 Večerný program, 13. deň, MS

Basketbal

TV program: utorok, 23. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
