Hanckov Madrid v šlágri Ligy majstrov. Športový program na dnes (21. október)

Športový program na utorok, 21. október
Futbal
- 14:30 FK Humenné - FK Železiarne Podbrezová, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 14:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC Tatran Prešov, 4. kolo Slovnaft Cupu
- 18:45 Kajrat Almaty - Pafos FC, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Barcelona - Olympiakos Pireus, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 CF Villarreal - Manchester City, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Royal Union Saint-Gilloise - Inter Miláno, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 PSV Eindhoven - SSC Neapol, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Newcastle United - Benfica Lisabon, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 Bayer Leverkusen - Paríž Saint-Germain, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Kodaň - Borussia Dortmund, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Arsenal - Atlético Madrid, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 New York Rangers - Minnesota Wild, NHL
- 1:30 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, NHL
- 3:30 Calgary Flames - Winnipeg Jets, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, NHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Detva, 12. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 17:30 HC Košice - HK Dukla Michalovce, predohrávka 14. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, predohrávka 14. kola Tipsport ligy
- 18:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, dohrávka 6. kola českej extraligy
- 17:30 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 15. kola českej extraligy
- 18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, dohrávka 15. kola českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
- Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
Basketbal
- 18:00 CBK Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 6. kolo TIPOS Extraligy
Hádzaná
- 18:45 TSV Hannover-Burgdorf - TATRAN PREŠOV, Európska liga
- 18:45 IK Sävehof - Fredericia Handboldklub, Európska liga
TV program: utorok, 21. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.