Hanckov Madrid v šlágri Ligy majstrov. Športový program na dnes (21. október)

Atletico Madrid
Atletico Madrid (Autor: TASR/AP)
21. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 21. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 21. október

Futbal

  • 14:30 FK Humenné - FK Železiarne Podbrezová, 4. kolo Slovnaft Cupu
  • 14:30 Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC Tatran Prešov, 4. kolo Slovnaft Cupu

  • 18:45 Kajrat Almaty - Pafos FC, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 18:45 FC Barcelona - Olympiakos Pireus, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 CF Villarreal - Manchester City, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Royal Union Saint-Gilloise - Inter Miláno, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 PSV Eindhoven - SSC Neapol, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Newcastle United - Benfica Lisabon, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 Bayer Leverkusen - Paríž Saint-Germain, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Kodaň - Borussia Dortmund, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy
  • 21:00 FC Arsenal - Atlético Madrid, Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Minnesota Wild, NHL
  • 1:30 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, NHL
  • 3:30 Calgary Flames - Winnipeg Jets, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, NHL

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - HK Detva, 12. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 17:30 HC Košice - HK Dukla Michalovce, predohrávka 14. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, predohrávka 14. kola Tipsport ligy

  • 18:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, dohrávka 6. kola českej extraligy
  • 17:30 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, dohrávka 15. kola českej extraligy
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, dohrávka 15. kola českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
  • Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu

Basketbal

  • 18:00 CBK Košice - Slávia ŠKP Banská Bystrica, 6. kolo TIPOS Extraligy

Hádzaná

  • 18:45 TSV Hannover-Burgdorf - TATRAN PREŠOV, Európska liga
  • 18:45 IK Sävehof - Fredericia Handboldklub, Európska liga
TV program: utorok, 21. október
Ostatné športy

