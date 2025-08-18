Real Madrid v La Lige i play-off Ligy majstrov. Športový program na dnes (19. august)

Športový program na utorok, 19. august
Futbal
- 21:00 Ferencváros Budapešť - Karabach FK, prvé zápasy play off LM
- 21:00 Crvena Zvezda Belehrad - Pafos FC, prvé zápasy play off LM
- 21:00 Glasgow Rangers - Club Bruggy, prvé zápasy play off LM
- 21:00 Real Madrid - CA Osasuna, 1. kolo La Ligy
- 18:00 FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň, dohrávka 3. kola českej ligy
Tenis
- turnaj ATP vo Winston-Saleme
- turnaje WTA v Monterrey a Clevelande
Plávanie
- 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
- 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
TV program: utorok, 19. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.