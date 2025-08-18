Real Madrid v La Lige i play-off Ligy majstrov. Športový program na dnes (19. august)

Milan Škriniar.
Milan Škriniar. (Autor: TASR)
Sportnet|19. aug 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 19. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 19. august

Futbal

  • 21:00 Ferencváros Budapešť - Karabach FK, prvé zápasy play off LM
  • 21:00 Crvena Zvezda Belehrad - Pafos FC, prvé zápasy play off LM
  • 21:00 Glasgow Rangers - Club Bruggy, prvé zápasy play off LM

  • 21:00 Real Madrid - CA Osasuna, 1. kolo La Ligy

  • 18:00 FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň, dohrávka 3. kola českej ligy

Tenis

  • turnaj ATP vo Winston-Saleme
  • turnaje WTA v Monterrey a Clevelande

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/
TV program: utorok, 19. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Milan Škriniar.
    Milan Škriniar.
    Real Madrid v La Lige i play-off Ligy majstrov. Športový program na dnes (19. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Real Madrid v La Lige i play-off Ligy majstrov. Športový program na dnes (19. august)