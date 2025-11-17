Slovenskí mladíci čelia majstrom Európy. Športový program na dnes (18. november)

Športový program na utorok, 18. november
Futbal
- 11:15 Japonsko - Bolívia, prípravné zápasy
- 12:00 Kórejská republika - Ghana, prípravné zápasy
- 17:00 Uzbekistan - Irán, prípravné zápasy
- 17:30 Saudská Arábia - Alžírsko, prípravné zápasy
- 18:00 Čile - Peru, prípravné zápasy
- 18:00 Faerské ostrovy - Kazachstan, prípravné zápasy
- 18:00 Cyprus - Estónsko, prípravné zápasy
- 20:30 Brazília - Tunisko, prípravné zápasy
- 13:00 MŠK Púchov - FC Tatran Prešov, osemfinále Slovnaft Cupu
- 14:00 Slovensko - Ukrajina, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 14:00 Albánsko - Čierna Hora, prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
- 17:00 Irak - UAE, play-off ázijskej kvalifikácie MS 2026
- 18:00 Slovensko - Anglicko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 19:30 Andorra - Írsko, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov
- 20:45 Švédsko - Slovinsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Kosovo - Švajčiarsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Škótsko - Dánsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Bielorusko - Grécko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Španielsko - Turecko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Bulharsko - Gruzínsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Rumunsko - San Maríno, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Rakúsko - Bosna a Hercegovina, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Wales - Macedónsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Belgicko - Lichtenštajnsko, európska kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Boston Bruins - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:30 Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Utah Mammoth, NHL
- 17:00 HK Poprad - HC Slovan Bratislava, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice, 20. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HKM Zvolen - HK Nitra, 20. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Lukko Rauma - Storhamar Hamar /prvý zápas: 3:2/, odvety osemfinále LM
- 18:00 Sparta Praha - EV Zug /prvý zápas: 0:6/, odvety osemfinále LM
- 18:00 Kometa Brno - Lulea Hockey /prvý zápas: 1:6/, odvety osemfinále LM
- 19:00 Frölunda HC - HC Grenoble /prvý zápas: 3:1/, odvety osemfinále LM
- 19:45 SC Bern - Brynäs IF /prvý zápas: 2:1/, odvety osemfinále LM
- 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica, 19. kolo TIPOS SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HK Skalica, 19. kolo TIPOS SHL
Tenis
- 16:00 Francúzsko - Belgicko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára
Basketbal
- 18:00 Rumunsko - Slovensko, kvalifikácia ME 2027
- 20:45 Poľsko - Cyprus, kvalifikácia ME 2027
Hádzaná
- 18:45 IK Sävehof - TSV Hannover-Burgdorf, 4. kolo skupinovej fázy EL
- 20:45 Fredericia HK - Tatran Prešov, 4. kolo skupinovej fázy EL
TV program: utorok, 18. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.