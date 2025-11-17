Slovenskí mladíci čelia majstrom Európy. Športový program na dnes (18. november)

Hráči Slovenska do 21 rokov.
Hráči Slovenska do 21 rokov. (Autor: TASR)
18. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 18. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 18. november

Futbal

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Los Angeles Kings, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Buffalo Sabres - Edmonton Oilers, NHL
  • 1:00 Boston Bruins - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:30 Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Utah Mammoth, NHL

  • 17:00 HK Poprad - HC Slovan Bratislava, 20. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce, 20. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice, 20. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Nitra, 20. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš, 20. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 Lukko Rauma - Storhamar Hamar /prvý zápas: 3:2/, odvety osemfinále LM
  • 18:00 Sparta Praha - EV Zug /prvý zápas: 0:6/, odvety osemfinále LM
  • 18:00 Kometa Brno - Lulea Hockey /prvý zápas: 1:6/, odvety osemfinále LM
  • 19:00 Frölunda HC - HC Grenoble /prvý zápas: 3:1/, odvety osemfinále LM
  • 19:45 SC Bern - Brynäs IF /prvý zápas: 2:1/, odvety osemfinále LM

  • 17:30 HK Gladiators Trnava - TSS GROUP Dubnica, 19. kolo TIPOS SHL
  • 18:00 HK TAM Levice - HK Skalica, 19. kolo TIPOS SHL

Tenis

  • 16:00 Francúzsko - Belgicko, štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára

Basketbal

  • 18:00 Rumunsko - Slovensko, kvalifikácia ME 2027
  • 20:45 Poľsko - Cyprus, kvalifikácia ME 2027

Hádzaná

  • 18:45 IK Sävehof - TSV Hannover-Burgdorf, 4. kolo skupinovej fázy EL
  • 20:45 Fredericia HK - Tatran Prešov, 4. kolo skupinovej fázy EL
TV program: utorok, 18. november
Ostatné športy

    Slovenskí mladíci čelia majstrom Európy. Športový program na dnes (18. november)
    dnes 00:00
