    Sabalenková platí za vulgárne správanie. Po finále US Open okamžite dostala pokutu

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. sep 2026 o 09:27
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    Za svoju frustráciu sa neskôr ospravedlnila.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková dostala od organizátorov US Open pokutu 7500 dolárov za svoje správanie vo finále turnaja. Informovali o tom viaceré médiá.

    Štvornásobná grandslamová šampiónka vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu 4:6, 7:5, 2:6.

    Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedadle rozbila raketu a obscénne nadávala televíznemu kameramanovi.

    Sabalenková prehrala na US Open prvýkrát od roku 2023. Bieloruská tenistka predtým vyhrala v New Yorku dvakrát za sebou.

    VIDEO: Sabalenková odohnala kameramana

    Sankcia zo strany Americkej tenisovej asociácie (USTA) prišla okamžite po vyhodnotení pozápasových incidentov na Štadióne Arthura Asha.

    Finančný trest v prepočte približne 6800 eur jej organizátori strhnú priamo z odmeny za účasť vo finále, ktorá činila 1,8 milióna dolárov pre porazenú finalistku.

    Sabalenková neskôr na tlačovej konferencii priznala, že nezvládla obrovský tlak a nahromadenú frustráciu zo samotného priebehu tretieho setu, pričom sa kameramanovi aj celému organizátorskému tímu ospravedlnila.

    Pre Kazachstanku Jelenu Rybakinovú išlo o prvý titul z US Open a celkovo druhý grandslamový trofej v kariére.

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    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    Sabalenková platí za vulgárne správanie. Po finále US Open okamžite dostala pokutu
    dnes 09:274
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