Sabalenková platí za vulgárne správanie. Po finále US Open okamžite dostala pokutu

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková dostala od organizátorov US Open pokutu 7500 dolárov za svoje správanie vo finále turnaja. Informovali o tom viaceré médiá.
Štvornásobná grandslamová šampiónka vo finále prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu 4:6, 7:5, 2:6.
Počas finálového zápasu niekoľkokrát odpálila loptičku mimo kurtu a po jeho skončení si sediac na sedadle rozbila raketu a obscénne nadávala televíznemu kameramanovi.
Sabalenková prehrala na US Open prvýkrát od roku 2023. Bieloruská tenistka predtým vyhrala v New Yorku dvakrát za sebou.
VIDEO: Sabalenková odohnala kameramana
Sankcia zo strany Americkej tenisovej asociácie (USTA) prišla okamžite po vyhodnotení pozápasových incidentov na Štadióne Arthura Asha.
Finančný trest v prepočte približne 6800 eur jej organizátori strhnú priamo z odmeny za účasť vo finále, ktorá činila 1,8 milióna dolárov pre porazenú finalistku.
Sabalenková neskôr na tlačovej konferencii priznala, že nezvládla obrovský tlak a nahromadenú frustráciu zo samotného priebehu tretieho setu, pričom sa kameramanovi aj celému organizátorskému tímu ospravedlnila.
Pre Kazachstanku Jelenu Rybakinovú išlo o prvý titul z US Open a celkovo druhý grandslamový trofej v kariére.