1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa
Dátum:
16. september 2026
Štart:
o 13.10 h v Košiciach
Cieľ:
cca 17.15 h v Košiciach
Dĺžka:
162,6 km
Profil:
hornatý
Prémie:
11,5 km: horská prémia 2. kategórie - Jahodná
39,2 km: horská prémia 3. kategórie - Klenov
62,4 km: rýchlostná prémia - Rokycany
73,1 km: horská prémia 2. kategórie - Pavelov vrch
108,4 km: horská prémia 2. kategórie - Pavelov vrch
123 km: horská prémia 3. kategórie - Folkmár
Jubilejný 70. ročník Okolo Slovenska sa začína etapou so štartom aj cieľom v Košiciach. Medzitým čaká na cyklistov náročných 162,6 kilometra.
Už krátko po štarte sa bude stúpať na kopec Jahodná, ktorý je dĺžkou 6,3 km najdlhší v itinerári etapy. Priemerný sklon je však iba štyri percentá.
Druhou horskou prémiou dňa je Klenov (4,7 km; 6,2 %), pričom po prejazde ním sa dostanú jazdci z dvadsiatich tímov na okruh, ktorý pôjdu dvakrát.
Ten sa končí stúpaním Pavelov vrch (5,9 km; 4,7 %), pri prvom prejazde Rokycanmi je pripravená rýchlostná prémia a následne sa cez trojkilometrový Folkmár bude pokračovať v smere naspäť do Košíc.
Posledných približne 25 km je v znamení zjazdu a už pomerne hladkej cesty do metropoly východného Slovenska. Pre šprintérov, ktorí prežijú kopce, bude kľúčová pravotočivá zákruta 350 metrov pred cieľom.