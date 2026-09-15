    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|15. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si podrobný profil 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa

    Dátum:

    16. september 2026

    Štart:

    o 13.10 h v Košiciach

    Cieľ:

    cca 17.15 h v Košiciach

    Dĺžka:

    162,6 km

    Profil:

    hornatý

    Prémie:

    11,5 km: horská prémia 2. kategórie - Jahodná

    39,2 km: horská prémia 3. kategórie - Klenov

    62,4 km: rýchlostná prémia - Rokycany


    73,1 km: horská prémia 2. kategórie - Pavelov vrch

    108,4 km: horská prémia 2. kategórie - Pavelov vrch


    123 km: horská prémia 3. kategórie - Folkmár

    Jubilejný 70. ročník Okolo Slovenska sa začína etapou so štartom aj cieľom v Košiciach. Medzitým čaká na cyklistov náročných 162,6 kilometra.

    Už krátko po štarte sa bude stúpať na kopec Jahodná, ktorý je dĺžkou 6,3 km najdlhší v itinerári etapy. Priemerný sklon je však iba štyri percentá. 

    Druhou horskou prémiou dňa je Klenov (4,7 km; 6,2 %), pričom po prejazde ním sa dostanú jazdci z dvadsiatich tímov na okruh, ktorý pôjdu dvakrát. 

    Ten sa končí stúpaním Pavelov vrch (5,9 km; 4,7 %), pri prvom prejazde Rokycanmi je pripravená rýchlostná prémia a následne sa cez trojkilometrový Folkmár bude pokračovať v smere naspäť do Košíc. 

    Posledných približne 25 km je v znamení zjazdu a už pomerne hladkej cesty do metropoly východného Slovenska. Pre šprintérov, ktorí prežijú kopce, bude kľúčová pravotočivá zákruta 350 metrov pred cieľom.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2026

    1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa

    Mapa: 1. etapa Okolo Slovenska 2026

    Mapa 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Mapa 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: Trasa Okolo Slovenska 2026

    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. (Autor: okoloslovenska.com)

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 06:00
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