Hokejový útočník Alexander Ovečkin bol súčasťou kampane politickej strany Jednotné Rusko pred blížiacimi sa voľbami do parlamentu.
Najlepší strelec v histórii NHL sa zapojil do podpory strany, ktorá stojí za prezidentom Vladimírom Putinom.
Na videu stál v skupine vplyvných ľudí za ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ďalšími lídrami propagandy.
"Keď sú k nám úprimní, vždy sa dohodneme. Keď nám klamú, nedodržia slovo, môžu si to sami vyčítať. Kto k nám príde s mečom, nech nečaká milosrdenstvo. Povstaneme ako celý národ, rovnako ako dnes," hovorí v kampani Lavrov.
Ovečkin bol aj súčasťou fotografií, kde pózoval s ruskými vojakmi. Voľby do ruskej Dumy sa konajú 18. až 20. septembra.
Situáciu kritizoval aj bývalý skvelý brankár Dominik Hašek: "Všetci na tejto fotografii sa rozhodli oficiálne podporiť ruskú imperialistickú vojnu na Ukrajine. Sú medzi nimi aj hokejista Ovečkin a bývalý hokejista a kapitán národného tímu Fetisov. Kvôli každému z nich prídu o život mnohí Ukrajinci a Rusi."
Ovečkin sa netají tým, že podporuje Putina a jeho režim.
V roku 2017 založil pred prezidentskými voľbami platformu PutinTeam a na sociálnej sieti Instagram má stále profilovú fotografiu s ruským prezidentom.
Hokejista je súčasťou kampane v čase, keď je Rusko je vo vojne s Ukrajinou, ktorú napadli vo februári 2022. Ovečkin je aj po invázii na Ukrajinu verným podporovateľom režimu a Putina označil za svojho prezidenta.
Útočníka viackrát mrzelo, že Rusko nemôže hrať pre trest na olympijských hrách či na majstrovstvách sveta. Vyjadril sa aj k prípadnej účasti Rusov na Svetovom pohári, ktorý chce organizovať NHL, ale narazila na odpor európskych tímov (Švédsko, Fínsko, Česko), ktoré so štartom Rusov počas trvania vojny nesúhlasia.
"Mali sme mnoho konverzácií, ale nemá to zmysel," hovoril pre ruské médiá o kontakte s Garym Bettmanom.
"Najprv povedia jednu vec, potom niečo iné a potom sa cítite ako idiot, lebo dúfate a nakoniec nič z toho."
Moderátor potom povedal, že takíto ľudia sú podvodníci, s čím Ovečkin súhlasil.
Ruský krídelník sa už pripravuje na novú sezónu NHL vo Washingtone. Klub sa k jeho účinkovaniu v kampani nevyjadril.
Na sociálne siete len pridal fotografie svojho kapitána s popisom, "aké skvelé ráno".
Ovečkin v júli predĺžil zmluvu na ďalší rok. V minulom ročníku zaznamenal 64 bodov.