VIDEO: Neváhal sa zastať spoluhráča. Slovák sa pobil s dvojmetrovým Kanaďanom

Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL.
Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3:1. Gajan predviedol 23 zákrokov.
Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffala proti Bostonu (3:4 pp).
Bitku absolvoval Tomáš Královič v drese Tampy, ktorý si v tretej tretine duelu proti Nashvillu zastal spoluhráča po tvrdom hite.
Slovenský obranca neváhal zhodiť rukavice proti 201 cm vysokému kanadskému bekovi Michelovi Myloserdnyymu.
VIDEO: Bitka Tomáša Kráľoviča