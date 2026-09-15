VIDEO: Neváhal sa zastať spoluhráča. Slovák sa pobil s dvojmetrovým Kanaďanom

Tomáš Královič sa pobil na kempe Tampy
Tomáš Královič sa pobil na kempe Tampy (Autor: reprofoto)
TASR|15. sep 2026 o 07:30
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Mladí slovenskí hokejisti pokračujú v kempoch NHL.

Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL.

Chicago v bránke s Adamom Gajanom poslal do vedenia Martin Mišiak v súboji proti St. Louis, ktoré sa napokon radovalo z víťazstva 3:1. Gajan predviedol 23 zákrokov.

Skóroval aj obranca Maxim Štrbák, ktorého presný zásah takisto nezabránil prehre Buffala proti Bostonu (3:4 pp).

Bitku absolvoval Tomáš Královič v drese Tampy, ktorý si v tretej tretine duelu proti Nashvillu zastal spoluhráča po tvrdom hite.

Slovenský obranca neváhal zhodiť rukavice proti 201 cm vysokému kanadskému bekovi Michelovi Myloserdnyymu.

VIDEO: Bitka Tomáša Kráľoviča


NHL

Tomáš Královič sa pobil na kempe Tampy
Tomáš Královič sa pobil na kempe Tampy
VIDEO: Neváhal sa zastať spoluhráča. Slovák sa pobil s dvojmetrovým Kanaďanom
dnes 07:30
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