Nová sezóna Tipsport ligy, Slováci v Davis Cupe proti Grécku či preteky Okolo Slovenska (TV tipy)

Fotka z cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025.
Fotka z cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025. (Autor: Ján Melicher)
Sportnet|14. sep 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň sa začína ligová fáza Európskej ligy, avšak bez slovenských tímov. Slovenskí hráči sa v tejto súťaži predstavia vo svojich zahraničných kluboch.

Patrik Hrošovský, Denis Vavro a Tobiáš Pališčák v drese Viktorie Plzeň odohrajú prvý zápas doma proti Royale Union Saint-Gilloise. Brankár Jakub Surovčík so Spartou Praha sa predstaví na ihrisku FC Ararat-Armenia. Omonia Nikózia so stopérom Ľubomírom Šatkom privíta doma Celtu Vigo.

Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a rovnako aj všetky európske súťaže.

Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale mužov aj so slovenskou reprezentáciou. Slovákov čakajú ešte tri zápasy v skupine A v talianskej Modene a to proti Česku, Švédsku a Grécku.

V utorok štartuje nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Titul z minulej sezóny budú obhajovať hokejisti HK Nitra, ktorí sa hneď v prvom kole stretnú v repríze finálovej série s HC Slovan Bratislava.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
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Počas týždňa sa uskutoční 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, konkrétne od stredy so začiatkom v Košiciach a finišom v nedeľu na Kráľovej Holi.

Počas víkendu na tenistov čaká Davisov Pohár. Slováci odohrajú duel prvej svetovej skupiny proti Grécku v Košiciach. Tenistky tento týždeň odohrajú turnaje v Guadalajare a v Sao Paule.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (14. september)

Futbal
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Tenis
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Basketbal
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Volejbal
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Utorok (15. september)

Futbal
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Tenis
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Cyklistika
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Hokej
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Volejbal
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Basketbal
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Streda (16. september)

Futbal
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Tenis
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Cyklistika
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Basketbal
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Hokej
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Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (17. september)

Futbal
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Hokej
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Tenis
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Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
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Basketbal
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Golf
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Bejzbal
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Piatok (18. september)

Futbal
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Tenis
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Hokej
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Cyklistika
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Šípky
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Motorizmus
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Golf
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Sobota (19. september)

Futbal
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Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
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Hokej
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Volejbal
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Basketbal
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Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
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Motorizmus
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Nedeľa (20. september)

Futbal
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