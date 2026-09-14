Nová sezóna Tipsport ligy, Slováci v Davis Cupe proti Grécku či preteky Okolo Slovenska (TV tipy)

Cez týždeň sa začína ligová fáza Európskej ligy, avšak bez slovenských tímov. Slovenskí hráči sa v tejto súťaži predstavia vo svojich zahraničných kluboch.
Patrik Hrošovský, Denis Vavro a Tobiáš Pališčák v drese Viktorie Plzeň odohrajú prvý zápas doma proti Royale Union Saint-Gilloise. Brankár Jakub Surovčík so Spartou Praha sa predstaví na ihrisku FC Ararat-Armenia. Omonia Nikózia so stopérom Ľubomírom Šatkom privíta doma Celtu Vigo.
Cez víkend pokračuje aj futbalová Niké liga a rovnako aj všetky európske súťaže.
Pokračujú majstrovstvá Európy vo volejbale mužov aj so slovenskou reprezentáciou. Slovákov čakajú ešte tri zápasy v skupine A v talianskej Modene a to proti Česku, Švédsku a Grécku.
V utorok štartuje nová sezóna hokejovej Tipsport ligy. Titul z minulej sezóny budú obhajovať hokejisti HK Nitra, ktorí sa hneď v prvom kole stretnú v repríze finálovej série s HC Slovan Bratislava.
Počas týždňa sa uskutoční 70. ročník cyklistických pretekov Okolo Slovenska, konkrétne od stredy so začiatkom v Košiciach a finišom v nedeľu na Kráľovej Holi.
Počas víkendu na tenistov čaká Davisov Pohár. Slováci odohrajú duel prvej svetovej skupiny proti Grécku v Košiciach. Tenistky tento týždeň odohrajú turnaje v Guadalajare a v Sao Paule.
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