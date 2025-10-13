Sokolíci v akcii či Levice v Lige majstrov. Športový program na dnes (14. október)

Hráči Patrioti Levice počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice.
Hráči Patrioti Levice počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice. (Autor: TASR)
14. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok 14. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 14. október

Futbal

  • 20:45 Turecko - Gruzínsko, skupina E, kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Španielsko - Bulharsko, skupina E, kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Portugalsko - Maďarsko, F-skupina, kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Írsko - Arménsko, F-skupina, kvalifikácia MS 2026
  • 18:00 Estónsko - Moldavsko, I-skupina, kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Taliansko - Izrael, I-skupina, kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Lotyšsko - Anglicko, K-skupina kvalifikácia MS 2026
  • 20:45 Andorra - Srbsko K-skupina kvalifikácia MS 2026

  • 18:00 Slovensko - Moldavsko, D- skupina, kvalifikácia ME 2027 hráčov do 21 rokov

  • 15:00 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Považská Bystrica, dohrávka 8. kola MONACObet ligy

  • 12:30 Japonsko - Brazília, prípravný zápas
  • 13:00 Kórejská republika - Paraguaj, prípravný zápas
  • 18:00 Nórsko - Nový Zéland, prípravný zápas
  • 19:00 Albánsko - Jordánsko, prípravný zápas
  • 19:00 Rusko - Bolívia, prípravný zápas

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils, NHL
  • 1:00 Philadelphia Flyers - Florida Panthers, NHL
  • 1:30 Vancouver Canucks - St. Louis Blues, NHL
  • 2:00 Minnesota Wild - Los Angeles Kings, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Utah Mammoth, NHL

  • 17:30 Ilves Tampere - ZSC Lions Zürich, 6. kolo LM
  • 18:30 HC Sparta Praha - HC Grenoble, 6. kolo LM
  • 19:00 Storhamar Hockey - Pinguins Bremerhaven, 6. kolo LM
  • 19:00 Lulea Hockey - HC Bolzano, 6. kolo LM
  • 19:00 Frölunda HC - SC Bern, 6. kolo LM
  • 20:00 Belfast Giants - Brynäs IF, 6. kolo LM

  • 18:00 HK Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava, 10. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Basketbal

  • 18:00 VEF Riga - Patrioti Levice, 2. kolo skupinovej fázy LM

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Hádzaná

  • 18:45 Tatran Prešov - IK Sävehof, 1. kolo skupinovej fázy EL
  • 18:45 Fredericia Handboldklub - TSV Hannover-Burgdorf, 1. kolo skupinovej fázy EL

Stolný tenis

  • 13:00 Slovensko - Holandsko, ME družstiev mužov 2025
  • 16:00 Slovensko - Turecko, ME družstiev žien 2025

Cyklistika

  • 4:00 1. etapa: Fangchenggang - Fangchenggang (149,4 km), Tour of Kuang-si

Šach

  • 10:00 záverečné 9. kolo, ME družstiev /účasť SR/
TV program: utorok, 14. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    Sokolíci v akcii či Levice v Lige majstrov. Športový program na dnes (14. október)
    dnes 00:00
