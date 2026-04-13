Slovan s druhým mečbalom a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (14. apríl)

Športový program na utorok, 14. apríl
Futbal
- 17:30 Fínsko - Slovensko (Helsinki), kvalifikácia MS žien 2027
- 19:00 Lotyšsko - Portugalsko, kvalifikácia MS žien 2027
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina, odveta semifinále Slovnaft Cupu (prvý zápas: 0:2)
- 21:00 FC Liverpool - Paríž Saint-Germain, odveta štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas: 0:2)
- 21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona, odveta štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas: 2:0)
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Florida Panthers - New York Rangers, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings, NHL
- 1:30 Toronto Maple Leafs - Dallas Stars, NHL
- 2:00 Nashville Predators - San Jose Sharks, NHL
- 2:00 St. Louis Blues - Minnesota Wild, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres, NHL
- 3:30 Edmonton Oilers - Colorado Avalanche, NHL
- 3:30 Seattle Kraken - Los Angeles Kings, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets, NHL
- 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava, semifinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 8. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
- 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 8. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
Tenis
- turnaje ATP v Barcelone a Mníchove
- turnaje WTA v Rouen a Stuttgarte
Basketbal
- 18:00 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, štvrťfinále play-off Tipos SBL (2. zápas)
- 19:00 BKM Lučenec - Nitra Blue Wings, štvrťfinále play-off Tipos SBL (2. zápas)
Volejbal
- 18:30 VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA, semifinále play-off Niké extraligy (štvrtý zápas)
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava, semifinále play-off Niké extraligy (štvrtý zápas)
Futsal
- 19:00 Maďarsko - Slovensko, prípravný zápas
TV program: utorok, 14. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.