Slovan s druhým mečbalom a odvety Ligy majstrov. Športový program na dnes (14. apríl)

HC Košice - HC Slovan Bratislava
Sportnet|14. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 14. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 14. apríl

Futbal

  • 17:30 Fínsko - Slovensko (Helsinki), kvalifikácia MS žien 2027
  • 19:00 Lotyšsko - Portugalsko, kvalifikácia MS žien 2027
  • 18:00 FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina, odveta semifinále Slovnaft Cupu (prvý zápas: 0:2)
  • 21:00 FC Liverpool - Paríž Saint-Germain, odveta štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas: 0:2)
  • 21:00 Atlético Madrid - FC Barcelona, odveta štvrťfinále Ligy majstrov (prvý zápas: 2:0)

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes, NHL
  • 1:00 Florida Panthers - New York Rangers, NHL
  • 1:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings, NHL
  • 1:30 Toronto Maple Leafs - Dallas Stars, NHL
  • 2:00 Nashville Predators - San Jose Sharks, NHL
  • 2:00 St. Louis Blues - Minnesota Wild, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres, NHL
  • 3:30 Edmonton Oilers - Colorado Avalanche, NHL
  • 3:30 Seattle Kraken - Los Angeles Kings, NHL
  • 4:00 Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets, NHL

  • 17:30 HC Košice - HC Slovan Bratislava, semifinále play-off Tipos extraligy (šiesty zápas) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK Skalica, 8. kolo baráže o účasť v Tipos extralige
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - HC Prešov, 8. kolo baráže o účasť v Tipos extralige

Tenis

  • turnaje ATP v Barcelone a Mníchove
  • turnaje WTA v Rouen a Stuttgarte

Basketbal

  • 18:00 Spišskí Rytieri - Patrioti Levice, štvrťfinále play-off Tipos SBL (2. zápas)
  • 19:00 BKM Lučenec - Nitra Blue Wings, štvrťfinále play-off Tipos SBL (2. zápas)

Volejbal

  • 18:30 VA UNIZA Žilina - Kooperativa Slávia EUBA, semifinále play-off Niké extraligy (štvrtý zápas)
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava, semifinále play-off Niké extraligy (štvrtý zápas)

Futsal

  • 19:00 Maďarsko - Slovensko, prípravný zápas
TV program: utorok, 14. apríl
Ostatné športy

