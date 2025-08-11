Slovan vyzve na Tehelnom poli kazašský Kajrat. Športový program na dnes (12. august)

hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) a hráč Almaty Edmilson Santos počas úvodného zápasu 3. predkola Ligy majstrov
hráč Slovana Sandro Cruz (vpravo) a hráč Almaty Edmilson Santos počas úvodného zápasu 3. predkola Ligy majstrov (Autor: TASR)
Sportnet|12. aug 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 12. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 12. august

Futbal

  • 18.00 MFK Ružomberok – MFK Skalica, dohrávka 2. kola Niké ligy
  • 18.00 Karabach Agdam - FK Škendija 79 /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
  • 19.00 FC Kodaň - Malmö FF /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola LM
  • 19.00 Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers /prvý zápas: 0:3/, odveta 3. predkola LM
  • 19.00 Pafos FC - Dynamo Kyjev /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
  • 19.00 Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola LM
  • 19.30 Club Bruggy - Red Bull Salzburg /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
  • 20.15 ŠK Slovan Bratislava - Kajrat Almaty /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola LM
  • 20.15 Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola LM
  • 21.00 Benfica Lisabon - OGC Nice /prvý zápas: 2:0/, odveta 3. predkola LM
  • 21.00 Crvena Zvezda Belehrad - Lech Poznaň /prvý zápas: 3:1/, odveta 3. predkola LM
  • 20:45 Shelbourne FC - HNK Rijeka /prvý zápas 2:1/, odveta 3. predkola EL

Hokej

  • 15:30 Švédsko – USA, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 15:30 Švajčiarsko - Kanad, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
  • 18:00 VLCI Žilina – MHA Martin, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
  • 19:00 Slovensko - Nemecko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 Česko - Fínsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Svetové hry v neolympijských športoch

lukostreľba terénna:

  • 3.00 olympijský luk - vyraďovacia časť /Baránková/

kickbox:

  • 5.30 point fighting ženy do 60 kg /Góralczyková/
  • 9.30 K1 ženy do 60 kg /Cmarová/

parkour:

  • 7.30 freestyle muži kval. /Malaga/
  • 10.50 freestyle muži finále /? Malaga/

florbal, ženy - zápas o 5. miesto:

  • 10.30 Slovensko - Singapur
TV program: utorok, 12. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovan vyzve na Tehelnom poli kazašský Kajrat. Športový program na dnes (12. august)
    dnes 00:00
