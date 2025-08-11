Slovan vyzve na Tehelnom poli kazašský Kajrat. Športový program na dnes (12. august)

Športový program na utorok, 12. august
Futbal
- 18.00 MFK Ružomberok – MFK Skalica, dohrávka 2. kola Niké ligy
- 18.00 Karabach Agdam - FK Škendija 79 /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
- 19.00 FC Kodaň - Malmö FF /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola LM
- 19.00 Viktoria Plzeň - Glasgow Rangers /prvý zápas: 0:3/, odveta 3. predkola LM
- 19.00 Pafos FC - Dynamo Kyjev /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
- 19.00 Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola LM
- 19.30 Club Bruggy - Red Bull Salzburg /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola LM
- 20.15 ŠK Slovan Bratislava - Kajrat Almaty /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola LM
- 20.15 Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola LM
- 21.00 Benfica Lisabon - OGC Nice /prvý zápas: 2:0/, odveta 3. predkola LM
- 21.00 Crvena Zvezda Belehrad - Lech Poznaň /prvý zápas: 3:1/, odveta 3. predkola LM
- 20:45 Shelbourne FC - HNK Rijeka /prvý zápas 2:1/, odveta 3. predkola EL
Hokej
- 15:30 Švédsko – USA, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Švajčiarsko - Kanad, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
- 18:00 VLCI Žilina – MHA Martin, JOJ Šport Slovenský pohár - osemfinále
- 19:00 Slovensko - Nemecko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Česko - Fínsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Svetové hry v neolympijských športoch
lukostreľba terénna:
- 3.00 olympijský luk - vyraďovacia časť /Baránková/
kickbox:
- 5.30 point fighting ženy do 60 kg /Góralczyková/
- 9.30 K1 ženy do 60 kg /Cmarová/
parkour:
- 7.30 freestyle muži kval. /Malaga/
- 10.50 freestyle muži finále /? Malaga/
florbal, ženy - zápas o 5. miesto:
- 10.30 Slovensko - Singapur
TV program: utorok, 12. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.