Vložené kolo Premier League či Neapol v pohári. Športový program na dnes (10. február)

Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka.
Slovenský futbalista v drese Neapolu Stanislav Lobotka. (Autor: TASR/AP)
10. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 10. februára. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 10. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:30 zjazd, alpské lyžovanie - ženy tímová kombinácia, ZOH 2026 /účasť SR/
  • 14:00 slalom, alpské lyžovanie - ženy tímová kombinácia, ZOH 2026 /účasť SR/
  • 12:30 akrobatické lyžovanie, muži slopestyle - finále, ZOH 2026
  • 13:10 šortrek, mix tímy - finále A, ZOH 2026
  • 13:13 ženy šprint klasicky finále, beh na lyžiach (Danielová), ZOH 2026
  • 13:25 muži šprint klasicky finále, beh na lyžiach (Hinds, Cenek), ZOH 2026
  • 13:30 biatlon muži vytrvalostné preteky na 20 km (Adamov, Borguľa), ZOH 2026
  • 14:05 zápas o 3. miesto, curling – miešané dvojice, ZOH 2026
  • 18:05 finále, curling – miešané dvojice, ZOH 2026
  • 17:00/18:34 ženy 3. a 4. jazda, sánkovanie, ZOH 2026
  • 18:45 skoky na lyžiach - mix tímy, ZOH 2026

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (utorok 10. február)

Futbal

  • 20:30 FC Chelsea - Leeds United, 26. kolo Premier League
  • 20:30 FC Everton - AFC Bournemouth, 26. kolo Premier League
  • 20:30 Tottenham Hotspur - Newcastle United, 26. kolo Premier League
  • 21:15 West Ham United - Manchester United, 26. kolo Premier League

  • 20:45 Hertha Berlín - SC Freiburg, štvrťfinále Nemeckého pohára

  • 21:00 SSC Neapol - AC Como, štvrťfinále Talianskeho pohára

Hokej

  • 10:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Gladiators Trnava, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 HK ‘95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky, 41. kolo Tipos SHL
  • 18:00 MHA Martin - HK Žiar nad Hronom, 41. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Detva, 41. kolo Tipos SHL
  • 18.00 HK TAM Levice - HK Skalica, 41. kolo Tipos SHL
  • 18.30 HC BIT markets TEBS Bratislava - HC 19 Humenné, 41. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
  • Turnaj WTA v Dauhe
TV program: utorok, 10. február
Ostatné športy

    dnes 00:00
