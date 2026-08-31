Zachráni Molčan česť slovenského tenisu na US Open? Športový program na dnes (1. september)

Športový program na utorok, 1. septembra
Futbal
- 16:30 ŠK Tomášov - FK Inter Bratislava, 3. kolo Slovnaft Cupu
- 20:30 HEBC Hamburg - Borussia Dortmund, 2. kolo DFB Pokalu
Tenis
- od 17:00 1. kolo US Open v New Yorku
- cca o 20:30 Alex Molčan - Benjamin Bonzi, 1. kolo US Open
Cyklistika
- 13:00 10. etapa: Alcaraz - Elche de la Sierra (184,7 km), Vuelta a Espaňa
Volejbal
- 15:00 Belgicko - Nemecko, osemfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 Turecko - Azerbajdžan, osemfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: utorok, 1. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.