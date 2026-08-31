Zachráni Molčan česť slovenského tenisu na US Open? Športový program na dnes (1. september)

Slovenský tenista Alex Molčan.
Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TAASR/AP)
Sportnet|1. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v utorok, 1. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na utorok, 1. septembra

Futbal

  • 16:30 ŠK Tomášov - FK Inter Bratislava, 3. kolo Slovnaft Cupu
  • 20:30 HEBC Hamburg - Borussia Dortmund, 2. kolo DFB Pokalu

Tenis

  • od 17:00 1. kolo US Open v New Yorku
  • cca o 20:30 Alex Molčan - Benjamin Bonzi, 1. kolo US Open

Cyklistika

  • 13:00 10. etapa: Alcaraz - Elche de la Sierra (184,7 km), Vuelta a Espaňa

Volejbal

TV program: utorok, 1. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Zachráni Molčan česť slovenského tenisu na US Open? Športový program na dnes (1. september)
    dnes 00:00
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