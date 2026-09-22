Slovan kraľuje tribúnam. Prešov zahanbuje polovicu Niké ligy, raritou sú Malženice

Po úvodnej časti sezóny 2026/27 prešlo turniketmi dvoch najvyšších slovenských súťaží 218 500 divákov. Na 124 odohraných zápasov to vychádza priemer 1 762 fanúšikov.
Čísla však ukazujú obrovské rozdiely medzi klubmi aj medzi ligami. Štatistiky návštevnosti spracoval a zverejnil na sociálnej sieti X používateľ Ján Matis.
Dvanásť klubov Niké ligy odohralo 52 zápasov, ktoré prilákali 164 489 divákov, čo znamená priemer 3 163 fanúšikov na zápas.
16 klubov z MONACObet ligy odohralo v prvých 9. kolách spolu 72 zápasov, na zápasy prišlo 54 011 divákov, čo vychádza priemer 750 fanúšikov na zápas.
Elitná súťaž tak na 42 percentách všetkých zápasov vygenerovala viac než tri štvrtiny celkovej návštevnosti prvej a druhej najvyššej súťaže.
Na čele návštevnosti v Niké lige je bez prekvapenia ŠK Slovan Bratislava. Majster ohlásil dovedna 28 736 divákov na štyroch domácich zápasoch, čo je priemer 7 184.
Druhý najvyšší súhrn fanúšikov má Spartak Trnava (26 285), ten však odohral doma o zápas viac, takže v priemere ho predbehol DAC Dunajská Streda (5 832 vs. 5 257).
#
Klub
Spolu
Zápasy
Priemer
1.
ŠK Slovan Bratislava
28 736
4
7 184
2.
DAC Dunajská Streda
23 326
4
5 832
3.
FC Spartak Trnava
26 285
5
5 257
4.
FC Košice
19 497
4
4 874
5.
KFC Komárno
16 566
4
4 142
6.
Dukla Banská Bystrica
11 441
4
2 860
7.
MŠK Žilina
9 538
5
1 908
8.
AS Trenčín
7 599
4
1 900
9.
Zemplín Michalovce
8 324
5
1 665
10.
MFK Ružomberok
7 086
5
1 417
11.
Železiarne Podbrezová
3 103
4
776
12.
MFK Skalica
2 988
4
747
Prvá päťka - Slovan, Trnava, DAC, Košice a Komárno má na svojom konte 114 410 divákov. To je 52,4 percenta všetkých návštevníkov oboch líg dokopy. Zvyšných sedem prvoligistov má spoločný priemer len 1 616 divákov na zápas, teda menej než štvrtinu toho, čo prišla na zápasy Slovana.
Atraktívni súperi, nový štadión
Osobitnou kapitolou je Komárno. Klub, ktorý sa zachraňoval až do záveru uplynulého ročníka, má dnes piatu najvyššiu návštevnosť s priemerom
4 142 divákov necháva za sebou aj tradičné kluby ako Žilina či Trenčín.
Jedným z dôvodov je nový futbalový štadión, ďalším žreb, ktorý v úvodných kolách prisúdil Komárnu v domácom prostredí atraktívnych súperov. Fanúšikovia na juhu videli postupne Trnavu, DAC, Skalicu a Slovan.
Na opačnom konci figurujú Podbrezová (776) a Skalica (747), čo sú jediné prvoligové tímy pod hranicou tisíc divákov na zápas, v celkovom poradí ich predbehlo až sedem druholigistov.
Záujem o druhú ligu zdvíha Prešov
Návštevnosť na druholigových štadiónoch výrazne dvíha hore Prešov. Tatran pritiahol na štyri domáce zápasy 10 626 divákov, teda priemerne 2 657 fanúšikov na zápas.
V celkovom poradí Niké ligy a MONACObet ligy mu patrí siedma priečka - pred šiestimi klubmi Niké ligy.
Bez Prešova by priemer druhej ligy klesol na 720 divákov. Keď z výpočtu vypustíme aj dve béčka Slovan Bratislav B (148) a Žilinu B (171), ktoré sú s prehľadom na chvoste celého rebríčka, zvyšok súťaže sa dostáva na 845 divákov.
Solídne čísla hlási aj FK Humenné (1 240) či MŠK Považská Bystrica (1 119). Spolu s Baníkom Lehota pod Vtáčnikom (953), ViOnom Zlaté Moravce (799), Malženicami (793) a Petržalkou (789) tvoria skupinu siedmich druholigistov, ktorí majú vyššiu návštevnosť ako Podbrezová aj Skalica.
Raritou sú Malženice. Na priemerný domáci zápas klubu z dediny medzi Trnavou a Hlohovcom príde 793 divákov, čo je viac než polovica jej obyvateľov. Malženice mali na konci minulého roka 1 497 obyvateľov.