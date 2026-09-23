Tréner Weiss chcel v reprezentácii viac hráčov z ligy, tak kde sú? (podcast Spoza piva)

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V najnovšej epizóde Spoza piva riešíme niekoľko dôležitých tém, ktoré obleteli futbalový svet za posledné dni.
Trenčiansky kouč Muniz sa ukázal ako človek, ktorý ostro vyštartoval na novinára, ktorý sa ho pýtal, podľa nás, relevantnú futbalovú otázku. Čo si o tom myslíš? Daj nám vedieť.
Riešime pohárové zápasy, kedy DAC Dunajská Streda vypadla s 3.ligistom a po zápase sa “urazene” zbalili a odišli preč.
Veľký zápas hostila Nitra, keďže treťoligista vítal Slovan Bratislava. Nitra viedla, neskôr držala dlho remízový stav a aj keď Slovan napokon vyhral o dva góly, Nitra má na čom stavať.
Súčasťou epizódy je nominácia Vladímíra Weissa st., ktorý z duše kričal, že bude dávať šancu viacerým hráčom z našej ligy.
Zatiaľ to tak nevyzerá, keďže v nominácii sa opäť objavilo niekoľko mien, ktoré v zahraničí nehrajú, nemajú výkonnosť alebo sú po zranení, no v repre svoje miesto napriek tomu majú.
Súhlasíš s nomináciou? Čo by si v nej zmenil/a? Náš názor zistíš v epizóde!
VIDEO: 177. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.