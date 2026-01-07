Biatlon, Levice v LM a Hancko proti Realu. Športový program na dnes (8. január)

Anastasia Kuzminová na strelnici
Anastasia Kuzminová na strelnici (Autor: TASR)
8. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 8. januára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 8. január

Futbal

  • 18:30 US Cremonese – Cagliari Calcio, 19. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno – FC Janov, 19. kolo Serie A
  • 19:00 Paríž St. Germain - Olympique Marseille, Francúzsky superpohár
  • 20:00 Atletico Madrid - Real Madrid, semifinále Španielskeho superpohára
  • 21:00 FC Arsenal - FC Liverpool, 21. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals – Dallas Stars, NHL
  • 1:30 Montreal Canadiens – Calgary Flames, NHL
  • 3:30 Utah Mammoth – Ottawa Senators, NHL
  • 3:30 Chicago Blackhawks – St. Louis Blues, NHL
  • 4:30 Los Angeles Kings – San Jose Sharks, NHL

  • 14:00 oznámenie nominácie Slovenska na ZOH 2026

  • 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Žiar nad Hronom, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:30 HK Skalica – HC BIT markets TEBS Bratislava, 32. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica – HC Nové Zámky, 32. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK ’95 Považská Bystrica, 32. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva – MHA Martin, 32. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK TAM Levice – HC MUŠLA Topoľčany, 32. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
  • Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande

  • 7:30 Belgicko - Česko, štvrťfinále United Cupu

Biatlon

  • 11:30 muži šprint na 10 km, Svetový pohár v Oberhofe
  • 14:15 ženy šprint na 7,5 km, Svetový pohár v Oberhofe

Motorizmus

Basketbal

  • 18:00 Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets, play-in Ligy majstrov
  • 19:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín, 15. kolo Tipos extraligy

Hádzaná

  • 19:30 Španielsko - Slovensko, medzinárodný turnaj v Španielsku
  • 17:15 Portugalsko - Egypt, medzinárodný turnaj v Španielsku
TV program: štvrtok, 8. január
Ostatné športy

    Biatlon, Levice v LM a Hancko proti Realu. Športový program na dnes (8. január)
    dnes 00:00
