Biatlon, Levice v LM a Hancko proti Realu. Športový program na dnes (8. január)

Športový program na štvrtok, 8. január
Futbal
- 18:30 US Cremonese – Cagliari Calcio, 19. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno – FC Janov, 19. kolo Serie A
- 19:00 Paríž St. Germain - Olympique Marseille, Francúzsky superpohár
- 20:00 Atletico Madrid - Real Madrid, semifinále Španielskeho superpohára
- 21:00 FC Arsenal - FC Liverpool, 21. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Washington Capitals – Dallas Stars, NHL
- 1:30 Montreal Canadiens – Calgary Flames, NHL
- 3:30 Utah Mammoth – Ottawa Senators, NHL
- 3:30 Chicago Blackhawks – St. Louis Blues, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings – San Jose Sharks, NHL
- 14:00 oznámenie nominácie Slovenska na ZOH 2026
- 17:00 JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK Žiar nad Hronom, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Skalica – HC BIT markets TEBS Bratislava, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica – HC Nové Zámky, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK ’95 Považská Bystrica, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – MHA Martin, 32. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice – HC MUŠLA Topoľčany, 32. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj ATP v Brisbane a Hongkongu
- Turnaj WTA v Brisbane a Aucklande
- 7:30 Belgicko - Česko, štvrťfinále United Cupu
Biatlon
- 11:30 muži šprint na 10 km, Svetový pohár v Oberhofe
- 14:15 ženy šprint na 7,5 km, Svetový pohár v Oberhofe
Motorizmus
- 6:00 5. etapa: maratónsky bivak - Ha´il, Rely Dakar 2026
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets, play-in Ligy majstrov
- 19:00 BK ŠK UMB Banská Bystrica - BK AS Trenčín, 15. kolo Tipos extraligy
Hádzaná
- 19:30 Španielsko - Slovensko, medzinárodný turnaj v Španielsku
- 17:15 Portugalsko - Egypt, medzinárodný turnaj v Španielsku
TV program: štvrtok, 8. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.