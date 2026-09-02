Štartuje hokejová Liga majstrov. Športový program na dnes (3. september)

Športový program na štvrtok, 3. septembra
Futbal
- 20:45 Toulouse FC – LOSC Lille, 3. kolo Ligue 1
- 21:00 Real Sociedad San Sebastián – RC Celta Vigo, predohrávka 6. kola La Ligy
Hokej
- 17:30 HC Škoda Plzeň - Rögle BK, 1. kolo základnej časti LM
- 17:30 Tappara Tampere - Bílí Tygři Liberec, 1. kolo základnej časti LM
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - GKS Tychy, 1. kolo základnej časti LM
- 18:30 Graz99ers - HC Fribourg-Gottéron, 1. kolo základnej časti LM
- 19:15 EC-KAC Klagenfurt - Bordeaux Boxers, 1. kolo základnej časti LM
- 19:15 EC Red Bull Salzburg - Kölner Haie, 1. kolo základnej časti LM
Tenis
- od 17:00 US Open v New Yorku
Cyklistika
- 13:05 12. etapa: Vera - Calar Alto (166,6 km), Vuelta a Espaňa
Volejbal
- 16:00 Poľsko - Holandsko, štvrťfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Nemecko - Turecko, štvrťfinále ME žien v Istanbule /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Vodný slalom
- 12:30 K1 muži - kval., Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
- 14:03 K1 ženy - kval., Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
- 16:36 K1 muži - finále, Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
- 17:15 K1 ženy - finále, Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
Džudo
- 10:00 ženy do 48 kg /P. Tománková, K. L. Križová/, ME juniorov
- 10:00 muži do 66 kg /Dekan/, ME juniorov
TV program: štvrtok, 3. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.