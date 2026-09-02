Štartuje hokejová Liga majstrov. Športový program na dnes (3. september)

Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL).
Trofej pre víťaza hokejovej Ligy majstrov (CHL). (Autor: REUTERS)
Sportnet|3. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 3. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 3. septembra

Futbal

  • 20:45 Toulouse FC – LOSC Lille, 3. kolo Ligue 1

  • 21:00 Real Sociedad San Sebastián – RC Celta Vigo, predohrávka 6. kola La Ligy

Hokej

  • 17:30 HC Škoda Plzeň - Rögle BK, 1. kolo základnej časti LM
  • 17:30 Tappara Tampere - Bílí Tygři Liberec, 1. kolo základnej časti LM
  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - GKS Tychy, 1. kolo základnej časti LM
  • 18:30 Graz99ers - HC Fribourg-Gottéron, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:15 EC-KAC Klagenfurt - Bordeaux Boxers, 1. kolo základnej časti LM
  • 19:15 EC Red Bull Salzburg - Kölner Haie, 1. kolo základnej časti LM

Tenis

  • od 17:00 US Open v New Yorku

Cyklistika

  • 13:05 12. etapa: Vera - Calar Alto (166,6 km), Vuelta a Espaňa

Volejbal

Vodný slalom

  • 12:30 K1 muži - kval., Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
  • 14:03 K1 ženy - kval., Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
  • 16:36 K1 muži - finále, Svetový pohár v Vaires-sur-Marne
  • 17:15 K1 ženy - finále, Svetový pohár v Vaires-sur-Marne

Džudo

  • 10:00 ženy do 48 kg /P. Tománková, K. L. Križová/, ME juniorov
  • 10:00 muži do 66 kg /Dekan/, ME juniorov
TV program: štvrtok, 3. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    dnes 00:00
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