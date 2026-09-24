Otec útočníka NHL neprežil útok medveďa. Zviera sa mu zahryzlo do hlavy počas rybačky

Hokejový tréner Alexander Kuzmenko zomrel v ruskej oblasti Tuviansko na juhu Sibíri po útoku medveďa.
Podľa dostupných informácií k tragédii došlo tento týždeň, keď z lesa náhle vybehlo zviera, napadlo muža a zahryzlo sa mu do hlavy.
Priateľom sa podarilo medveďa odohnať, poskytli zranenému prvú pomoc a privolali záchranku. Útok spôsobil vážne poškodenie mäkkých tkanív tváre a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť.
Kuzmenko tam bol s priateľmi. Skupina bola na rybačke v tajge údajne v čase, keď platil zákaz vstupu do lesa.
Zranení boli aj kamaráti zosnulého. Neskôr sa uskutočnili prehliadky v súvislosti s rastúcim počtom prípadov, keď sa medvede približovali k ľudským sídlam.
Muž mal 62 rokov a medzi hráčov, ktorých trénoval, patrili jeho syn a útočník Pittsburghu Penguins Andrej Kuzmenko mladší, či hokejisti KHL Nikita Korostelev a Daniil Grigoriev.
Tridsaťročný hokejista Kuzmenko mladší vstupuje do svojej štvrtej sezóny v NHL a počas leta podpísal s "tučniakmi" zmluvu na jeden rok v hodnote 5 miliónov dolárov.
Rodák z Jakutska prišiel do Severnej Ameriky v roku 2022 z tímu SKA Petrohrad, pričom pred týmto prestupom vo veku 26 rokov odohral osem sezón v KHL.
Kuzmenko vo štvrtok absolvoval s tímom Penguins tréning a následne odcestoval do Moskvy za rodinou.
„Naše myšlienky a úprimnú sústrasť posielame rodine Kuzmenkovcov a ich blízkym,“ uviedol prezident Penguins Kyle Dubas.
Tridsaťročný útočník podpísal v lete s Pittsburghom ročný kontrakt na päť miliónov dolárov.
V NHL odohral doteraz 271 zápasov, v ktorých nazbieral 85 gólov a 182 bodov. Uplynulé dve sezóny pôsobil v LA Kings.