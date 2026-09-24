Mladí Slováci sa môžu ukázať svetu. Zmena formátu im nahráva, tréner taktiku tají

Od roku 2018, keď na preteky Okolo Slovenska cestujú aj tímy kategórie World Tour, sa iba málokedy podarí výrazne presadiť aj domácim cyklistom.
Výnimočný bol triumf Petra Sagana, vlaňajšie súboje Paula Magniera s celkovo šiestym Lukášom Kubišom, no počas jubilejného 70. ročníka uspeli aj Slováci, ktorí ešte čakajú na prestup do veľkej cyklistiky.
Dvadsaťročný Richard Riška obsadil vynikajúce siedme miesto a náročného stúpania na Kráľovu hoľu sa nezľakol ani jedenásty Samuel Novák.
Tieto výsledky sú veľkým prísľubom pred ich vystúpením na majstrovstvách sveta v Montreale, kde sa predstavia v hromadnom štarte do 23 rokov.
"Obaja prežívame výbornú sezónu a určite máme svoje ambície. Preteky na MS sa nedajú predvídať, no chceme podať čo najlepší výkon," povedal Novák pred pretekmi, ktoré sa začnú v piatok o 15.00 SEČ.
Ani raz nešliapli vedľa
Reprezentačný tréner Jakub Vančo priznal, že počas Okolo Slovenska nebol s mladíkmi v kontakte a nechal ich plne sústrediť sa na domáce podujatie.
Riška ani Novák v ňom nešliapli vedľa. V etapách pre klasikárov či šprintérov nenabrali žiadnu časovú stratu a veľmi solídne vyšli aj na Kráľovu hoľu.
Stúpanie (12,6 km; 8,7 %), ktoré mnohým pripomína slávne Mont Ventoux, potvrdilo, že dvojica mladých Slovákov je na šampionát pripravená.
"Som veľmi spokojný s tým, ako to dopadlo. Na prvý útok favoritov som sa snažil reagovať, ale bolo by pre mňa veľmi ťažké udržať s nimi krok.
Preto som išiel vlastným tempom, a hoci posledné dva kilometre boli dosť na hrane, nejako som to dotlačil do cieľa," hovoril Riška po dojazde.
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V internom súboji o najlepšieho Slováka zdolal Nováka o 38 sekúnd. Jazdcovi Tirol KTM Cycling chýbali na umiestnenie v top 10 len štyri sekundy.
Svoju rolu zohralo aj vysokohorské sústredenie v Livignu, ktoré Novák absolvoval. Podľa vlastných slov schudol a cíti sa byť v dobrej kondícii.
Bez lídra rebríčka UCI
Obaja slovenskí jazdci figurujú v aktuálnom rebríčku UCI do 23 rokov v elitnej dvadsiatke, no tento rebríček sa bude mierne redukovať.
Od roku 2025 platí, že pretekov sa nemôžu zúčastniť jazdci, ktorí majú kontrakty s tímami World Tour. Výnimkou sú zmluvy s tzv. rozvojovými WT tímami, ktoré účasť v pretekoch U23 nezakazujú.
Zo spomenutého rebríčka chýbajú v záverečnej nominácii štyria cyklisti, ktorí boli pred Slovákmi. Titul nebude obhajovať víťaz Tour de l'Avenir Lorenzo Mark Finn, ktorý sa predstaví v pretekoch elite.
"Formát otvára väčšie šance pretekárom na kontinentálnej úrovni. Konkurencia je však dostatočne veľká, silná a dravá po výsledku. Každý si uvedomuje, že práve teraz sa môže ukázať a prebojovať vyššie," hovorí Vančo.
K hlavným favoritom patrí Španiel Héctor Álvarez, silnú zostavu majú Francúzi a jedinú brazílsku miestenku bude chcieť využiť Henrique Bravo, ktorý na Okolo Slovenska bojoval o žltý dres.
Na Kráľovej holi zviedol parádny súboj s Belgičanom Lennertom Van Eetveltom, ale napokon sa musel uspokojiť s druhým miestom a bielym dresom.
Obľúbencom je Van Aert
Mužov do 23 rokov čaká v piatkových pretekoch 174,2 km, keďže tamojší okruh v Montreale pôjdu 13-krát a nastúpajú skoro 3500 metrov.
Trať je fanúšikom cyklistiky dobre známa, pretože každoročne sa tesne pred MS koná v tomto meste prestížna klasika kategórie World Tour. Pred trinástimi rokmi ju vyhral po sólovom útoku Peter Sagan.
"Úprimne, mestský okruh mi veľmi nesedí, ale verím, že budem mať dobré nohy a pokúsim sa udržať vpredu čo najdlhšie," povedal Riška.
Na Kráľovej holi ukázal dobre vrchárske schopnosti napriek tomu, že meria 191 cm, čo je skôr postava šprintéra. "To mi nikdy nešlo," odvetil.
Riška má aj pre rok 2027 zmluvu s rakúskym tímom Hrinkow Advarics, no prípadným úspechom na MS by zaujal možno aj tím Visma-Lease a Bike, kde by sa mohol stretnúť so svojim obľúbencom Woutom van Aertom.
Aká však bude taktika v samotných pretekoch si zatiaľ Vančo necháva pre seba. Teší ho, že má k dispozícii dvoch kvalitných jazdcov.
"Chalani sa dobre poznajú. Vyhovujú si aj vzťahovo, vedia sa v pretekoch dopĺňať, pomôcť si a vedia o svojich silnejších a slabších stránkach.
A čo sa týka taktiky... nebudeme to predsa súperom prezrádzať," zakončil rozhovor pre Sportnet reprezentačný tréner Jakub Vančo.