MS v cyklistike 2026: Chladoňová to dokázala. V Montreale získala zlatú medailu

Majstrovstvá sveta v cyklistike 2026 majú za sebou štvrtý súťažný deň, ktorý mimoriadne zaujímal aj slovenských fanúšikov.
Od 15.00 SEČ sa totiž začali ženské preteky do 23 rokov, v ktorých sa predstavili aj Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká.
Chladoňová obhajovala z afrického Kigali striebornú medailu a štvrtým miestom v časovke naznačila, že na šampionát je pripravená veľmi dobre.
To platilo aj o ďalších dvoch Slovenkách. Ungerová si dokonca svojimi výkonmi vyslúžila kontrakt vo World Tour, keď ju angažoval španielsky Movistar.
"Je to naša najsilnejšie obsadená kategória. Máme tri dievčatá, ktoré majú veľký potenciál. Môžeme mútiť vodu a Viki nie je jediný žolík, ktorého máme," vravel reprezentačný tréner Jakub Vančo pre Sportnet.
Cyklistky do 23 rokov čakalo desať okruhov s dĺžkou 13,4 km. Celkovo nastúpali takmer 2700 výškových metrov, čo je viac než v prípade žien elite.
V štartovej listine figurovalo celkovo 112 pretekárok. Trio slovenských reprezentantiek malo v abecednom poradí čísla 34, 35 a 36.
Nechýbali Chladoňovej kolegyne z tímu Visma (Bunelová, Reijnhoutová a Wolffová), kanadské dvojčatá Ava a Isabella Holmgrenové či austrálsky tím s víťazkou časovky Felicitou Wilsonovou-Haffendenovou.
Preteky žien U23 ste sledovali s nami cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v cyklistike 2026 - preteky žien do 23 rokov LIVE (Viktória Chladoňová, výsledky, štvrtok, NAŽIVO)
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CIEĽ: Ďakujeme vám za pozornosť počas sledovania online prenosu a tešíme sa vás aj pri ďalších cyklistických prenosoch z MS v Montreale 2026.
CIEĽ: Viktória Chladoňová už má na sebe dúhový dres a na krku vytúženú zlatú medailu. Treba dodať, že vyhrala zaslúžene. Slovenky tvorili preteky a o rozhodujúce momenty sa postarala práve Chladoňová.
CIEĽ: Preteky do 23 rokov žien majú za sebou aj ostatné dve slovenské cyklistky. Nina Andacká obsadila 33. miesto a Sofia Ungerová 45. priečku. Obe však predviedli takisto výborný výkon a dlho sa držali vpredu.
CIEĽ: Poradie na stupňoch víťaziek dopĺňa Belgičanka Fleur Moorsová. Tá síce stratila kontakt s vedúcou dvojicou, ale v šprinte o bronzovú medailu zdolala Švajčiarku Maru Winterovú a tiež Taliu Appletonovú z Austrálie.
CIEĽ: VIKTÓRIA CHLADOŇOVÁ je majsterkou sveta do 23 rokov! Do šprintu išla z prvej pozície, dokázala reagovať na nástup Isabelly Holmgrenovej a následne sa dostala cez kanadskú cyklistku.
1 km: Posledný kilometer. Kto sa v Montreale stane majsterkou sveta do 23 rokov? Viktória Chladoňová sa drží za kanadskou súperkou a zrejme ju bude chcieť prekvapiť útokom spoza jej chrbta.
2 km: Vedúca dvojica má pred 4-člennou stíhacou skupinou 40-sekundový náskok, takže je tu priestor aj na taktizovanie. Chladoňová sa blíži do cieľa posledného desiateho kola, v ktorom sa rozhodne o zlate.
4 km: Chladoňová získa ďalšiu medailu na MS v cestnej cyklistike, to je už azda jasné. Holmgrenová skúsila zaútočiť, ale mladá Slovenka veľmi dobre reagovala. Zrejme sa rozhodne až v samotnom závere.
6 km: Ak by sa rozhodovalo v šprinte, len veľmi ťažko by sme hľadali favoritku. Cieľ je však mierne do kopca, čo by ľahšej Chladoňovej mohlo vyhovovať. Naďalej si Slovenka necháva pred sebou kanadskú súperku.
8 km: Fleur Moorsová stráca už 25 sekúnd na vedúcu dvojicu. Chladoňová to teraz robí dobre a necháva ťahať Holmgrenovú. Predsa len, ona je najväčšia favoritka, ona jazdí pred domácimi kanadskými divákmi.
11 km: Kanaďanka Isabella Holmgrenová to skúsila, ale zbavila sa iba belgickej súperky. Viktória Chladoňová je nalepená na jej zadnom kolese, a teda najťažšiu časť okruhu zvládla na výbornú.
13 km: Pri predposlednom prejazde cieľom má Chladoňovej skupina náskok 27 sekúnd. O malú chvíľu pôjdu poslednýkrát stúpanie Voie Camillien-Houde (1,6 km; 7,7 %), kde možno očakávať ďalšie útoky.
15 km: Stíhacia skupina sa začína rozpadať, pričom doťahovať manko stojí podstatne viac síl než jazdiť vpredu. Náskok favoritiek na čele je 25 sekúnd. Čoskoro budú pretekárky počuť zvonenie do posledného kola.
18 km: Chladoňová je o tri kilometre bližšie k ďalšej medaily z MS U23. Po minuloročnom striebre myslí na zlato. Čelí však najmä Holmgrenovej, ktorá v tomto roku skončila siedma na Gire a ôsma na Tour.
21 km: Už sa upravila aj grafika. Náskok vedúcej skupiny sa blíži k pol minúte. Austrálčanky sú v 9-člennej skupine stále tri, no síl už nemajú nazvyš. Aj v kopci to musela odtiahnuť Nemka Justyna Czaplová.
24 km: V stíhacej skupine sa ide pekelné tempo. Nestačia mu Cat Fergusonová, Ava Holmgrenová či Paula Ostizová. Podľa televíznej grafiky je náskok 15 sekúnd, no Chladoňová a spol. vyzerajú čerstvejšie.
27 km: Dve kolá pred cieľom je náskok vedúcej trojice 18-sekundový. Ťahať tempo sa snažia Austrálčanky, ale žiadna iná reprezentácia už nemá početnejšie zastúpenie. Najmä Francúzky predošlé kolo nezvládli dobre.
31 km: Útok číslo 3 v podaní Chladoňovej. A tento vyzerá nádejne. Spolu s ňou sú vpredu Belgičanka Fleur Moorsová a domáca Isabella Holmgrenová. Táto silná trojica to môže dotiahnuť až do cieľa.
34 km: Viktória Chladoňová testuje svoje súperky aj v menšom stúpaní. Na jej útok dokázali reagovať len Španielka Paula Ostizová a domáca Sidney Swierengová. Uvidíme, či sa tejto trojici podarí vytvoriť si zásadný náskok.
36 km: Po stúpaní Voie Camillien-Houde počítame veľké straty. Bohužiaľ, tempo neustáli dve slovenské reprezentantky (Andacká, Ungerová), no dôležité je, že vo vedúcej skupine nechýba Viktória Chladoňová.
39 km: Domáca Kanaďanka Ava Holmgrenová zvýšila tempo a dostihla únik dňa. Pelotón je rozdrobený na niekoľko malých častí, čo chcela svojim útokom ešte znásobiť Viktória Chladoňová. Zatiaľ však neuspela.
40 km: Posledné tri kolá zostávajú do cieľa. Favoritky sa zatiaľ šetria, neútočia a aj preto má dvojčlenný únik (Ungerová, Aintilová) naďalej približne 30-sekundový náskok. Ktorá cyklistka to rozbalí ako prvá?
44 km: V pravotočivej zákrute spadlo hneď niekoľko cyklistiek, no Slovenky to výborne ustáli. Vzápätí chcela využiť chaos Wilsonová-Haffendenová, ale na jej zadnom kolese bola nalepená Viktória Chladoňová.
48 km: Sofia Ungerová ide naďalej vynikajúce preteky. S fínskou cyklistkou si dokážu držať náskok na úrovni 30 sekúnd. Medzičasom sa po technických problémoch vrátila do hlavnej skupiny Austrálčanka Talia Appletonová.
52 km: Spomenutá skupina to dlho nevydržala a bola pohltená pelotónom. V ňom naďalej bez problémov jazdí Viktória Chladoňová. Nina Andacká s tým už trochu bojuje, ale naďalej podáva výborný výkon.
55 km: Za únikom sa vytvorila stíhacia skupina. Možno povedať, že ide o jazdkyne druhého sledu, čo sa týka top tímov - Ema Comteová (FRA), Babette van der Wolfová (NED), Sophia Sammonsová (AUS) a Stina Kageviová (SWE).
59 km: Po približne 30 km máme znova zmenu na čele. Česká cyklistka Eliška Kvasničková sa v hornatých častiach okruhu trápi a nemá už toľko síl. Vypadáva z vedúcej skupiny, kde sú už len Ungerová a Aintilová.
62 km: Zatiaľ neprežívajú vydarené preteky Talianky. Giada Silová sa po defekte nevie vrátiť späť a zaostáva aj Eleonora Ciaboccová, ktorá bola štvrtá v Kigali. Zachraňovať národné farby tak bude musieť Gaia Segatová.
65 km: Češka Kvasničková sa poriadne trápila v najťažšom stúpaní okruhu, ale napokon sa udržala vo vedúcej skupine. V pelotóne sa znova trochu zvesili nohy, a tak manko narástlo na viac ako 50 sekúnd.
68 km: Z pelotónu zaútočila 22-ročná Britka Morven Yeomanová. Vypracovala si malý náskok a v polovici pretekov do 23 rokov sa bude chcieť dotiahnuť na vedúcu trojicu, ktorá má k dispozícii ešte 30 sekúnd.
71 km: Na čele pelotónu je aktuálne veľmi rôznorodé zloženie dresov. Udávania tempa sa ujala aj domáca Ava Holmgrenová, čo naznačuje, že líderkou kanadskej reprezentácie bude jej sestra a dvojča Isabella.
75 km: Viacero pretekárok stratilo kontakt pri ďalšom prejazde stúpaním Voie Camillien-Houde, no pre Viktóriu Chladoňovú a Ninu Andackú to neplatí. Pre defekt musela meniť zadné koleso Talianka Giada Silová.
79 km: Wilsonová-Haffendenová sa snažila, ale sila pelotónu je veľká. Osemčlenná skupina je teda späť v balíku. Austrálčanka však spôsobila to, že náskok vedúcej trojice klesol už na úroveň 40 sekúnd.
82 km: Víťazka pondelkovej časovky Felicity Wilsonová-Haffendenová z Austrálie zaútočila a odviezla so sebou ďalších sedem pretekárok. Tie majú náskok pred pelotónom asi 15 sekúnd a výrazne sťahujú únik.
85 km: Náskok vedúcej trojice Ungerová, Aintilová a Kvasničková sa blíži k hranici dvoch minút. Zatiaľ systematicky nikto neťahá pelotón. Pre Slovensko tak naďalej pokračuje ideálny scenár pretekov U23.
88 km: De Schepperová je desiata žena tohtoročného Gira d'Italia a patrí aj medzi líderky belgického tímu. Pre to sa pre ňu jedna z tímových kolegýň obetovala. Vysoké ambície má určite aj jej krajanka Fleur Moorsová.
90 km: Náskok vedúcej skupiny sa nezmenil ani po štvrtom výjazde na Voie Camillien-Houde. V stúpaní však mali problémy Belgičanky. Febe Joorisová dokonca prenechala svoj bicykel Lore De Schepperovej.
94 km: Na aktuálny vývoj pretekov sa určite dobre pozerá aj zástupcom Movistaru, keďže najbližšie tri sezóny bude práve za tento španielsky tím jazdiť Sofia Ungerová. Sedem kôl pred cieľom je náskok 1:45 min.
97 km: Eliške Kvasničkovej sa to predsa len podarilo. Vedúca skupina je momentálne trojčlenná s náskokom minúty a 40 sekúnd. V pelotóne sú bezpečne zabudované Viktória Chladoňová s Ninou Andackou.
100 km: Do cieľa zostáva ešte sto kilometrov. Vedúca dvojica zatiaľ dobre spolupracuje. Wilma Aintilová je silná najmä v rovinatých úsekoch, keďže je kvalitná časovkárka, čo v pondelok potvrdila 15. miestom.
103 km: Stúpanie Voie Camillien-Houde je zdolané aj po tretí raz. Náskok úniku sa vyšplhal na približne 70 sekúnd a Kvasničkovej sa stále nedarí dotiahnuť dopredu. Jej strata je aktuálne na úrovni štvrť minúty.
106 km: Pri druhom prejazde cieľom mal únik so Sofiou Ungerovou už 50-sekundový náskok na pelotón. Z neho vyrazila vpred česká reprezentantka Eliška Kvasničková, ktorá sa snaží dotiahnuť vedúce duo.
109 km: Slovenská cyklistka s číslom 36 sa stará o tempo vedúcej dvojice a podľa televíznej grafiky sa náskok vyšplhal už nad 20 sekúnd. Slovenské farby sú tak vidieť hneď od začiatku pretekov žien do 23 rokov.
112 km: Do úniku sa teraz snaží dostať Sofia Ungerová, ktorá má drobný náskok spolu s fínskou cyklistkou Wilmou Aintilovou. Uvidíme, či bude pelotón reagovať alebo sa vedúcej dvojici podarí vytvoriť únik.
115 km: Nórsko štartuje iba v dvojčlennej zostave a evidentne je jeho cieľom dostať sa do úniku. Camilla Rånes Byeová to skúšala už druhýkrát, ale jej snaha k ničomu neviedla. Medzičasom skončila Mebrit Teklayová z Etiópie.
119 km: Viktória Chladoňová bola chvíľu na konci pelotónu, ale v stúpaní Voie Camillien-Houde sa znova posunula dopredu. Po páde sa vrátila do čela Američanka Kylee Hanelová, naopak Arensová musela odstúpiť.
121 km: Cyklistky sa prvýkrát blížia k cieľovému priestoru. Napriek úvodným pokusom o únik je pelotón v Montreale naďalej kompaktný. Do čela sa dostávajú silné tímy ako Francúzsko, Belgicko či Austrália.
124 km: Už v prvom kole registrujeme pád približne desiatich pretekárok. Na zemi skončila aj 19-ročná Holanďanka Megan Arensová. Navyše, jazdkyni tímu AG Insurance - Soudal sa príliš "nechce" späť na bicykel.
128 km: Zatiaľ nesledujeme žiadne pokusy o únik a ide sa pomerne pokojné tempo. Zlá správa však prišla pre českých priaznivcov, pretože zatiaľ z neznámych dôvodov napokon neodštartovala Julia Kopecký.
132 km: Cyklistky prvýkrát prešli stúpanie Voie Camillien-Houde, ktoré je najťažšou časťou okruhu v Montreale. Kopec, ktorý má 1600 metrov a priemerný sklon 7,7 %, robí problémy najmä pretekárkam z exotických krajín.
134 km: Presne o deviatej hodine miestneho času boli preteky oficiálne odštartované. Od začiatku vidíme vpredu aj slovenské dresy. Budeme čakať na prvé útoky, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu denného úniku.
ŠTART: Vítame vás pri textovom prenose. MS v cestnej cyklistike pokračujú pretekmi žien do 23 rokov, ktoré sa začnú o 15.00 SEČ. Na štarte budú aj Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová a Nina Andacká.