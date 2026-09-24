Japonci ukončili dlhú čínsku nadvládu. Zlata sa dočkali po šiestich desaťročiach

Čínski stolní tenisti po prvý raz od roku 1994 nezískali na Ázijských hrách zlato v súťaži družstiev. Vo finále ich zdolali po výsledku 2:3 domáci Japonci, ktorí túto súťaž ovládli po 60 rokoch.
Číňania viedli 2:1, no na 2:2 vyrovnal Tomokazu Harimoto, ktorý vyhral oba svoje zápasy. Víťazný bod potom získal devätnásťročný Sora Macušima, ktorý v rozhodujúcom dueli zdolal svojho rovesníka Wen Žuej-poa 3:1.
„Na tento okamih som čakal viac ako desať rokov a konečne je to tu,“ povedal 23-ročný Harimoto, ktorý na medzinárodnej seniorskej scéne debutoval už ako 12-ročný.
„Som naozaj šťastný. Vedel som, že ak sa zápas dostane až do piateho duelu, určite vyhráme.
Preto som k štvrtému zápasu pristupoval tak, akoby išlo o finále dvojhry,“ vyhlásil tretí hráč sveta, ktorý pomýšľa na titul aj vo dvojhre mužov.
Vo štvrtkovom finále najprv zdolal Wena Žuej-poa 3:1 a potom hladko aj svetovú jednotku Wanga Čchu-čchina 3:0.
Číňania držali víťaznú sériu od Ázijských hier v Hirošime v roku 1994 a usilovali sa o deviate zlato v rade.
Ich suverénne postavenie sa otriaslo už v máji na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne, kde v skupine podľahli Kórejčanom a Švédom.
Na vrcholnom podujatí utrpeli prehru prvýkrát po 26 rokoch, napokon však získali ďalší titul.