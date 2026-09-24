Japonci ukončili dlhú čínsku nadvládu. Zlata sa dočkali po šiestich desaťročiach

Ilustračný záber.
Ilustračný záber. (Autor: X / Shanghai Daily)
ČTK|24. sep 2026 o 17:16
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Vo finále vyhrali 3:2 na zápasy.

Čínski stolní tenisti po prvý raz od roku 1994 nezískali na Ázijských hrách zlato v súťaži družstiev. Vo finále ich zdolali po výsledku 2:3 domáci Japonci, ktorí túto súťaž ovládli po 60 rokoch.

Číňania viedli 2:1, no na 2:2 vyrovnal Tomokazu Harimoto, ktorý vyhral oba svoje zápasy. Víťazný bod potom získal devätnásťročný Sora Macušima, ktorý v rozhodujúcom dueli zdolal svojho rovesníka Wen Žuej-poa 3:1.

„Na tento okamih som čakal viac ako desať rokov a konečne je to tu,“ povedal 23-ročný Harimoto, ktorý na medzinárodnej seniorskej scéne debutoval už ako 12-ročný.

„Som naozaj šťastný. Vedel som, že ak sa zápas dostane až do piateho duelu, určite vyhráme.

Preto som k štvrtému zápasu pristupoval tak, akoby išlo o finále dvojhry,“ vyhlásil tretí hráč sveta, ktorý pomýšľa na titul aj vo dvojhre mužov.

Vo štvrtkovom finále najprv zdolal Wena Žuej-poa 3:1 a potom hladko aj svetovú jednotku Wanga Čchu-čchina 3:0.

Číňania držali víťaznú sériu od Ázijských hier v Hirošime v roku 1994 a usilovali sa o deviate zlato v rade.

Ich suverénne postavenie sa otriaslo už v máji na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne, kde v skupine podľahli Kórejčanom a Švédom.

Na vrcholnom podujatí utrpeli prehru prvýkrát po 26 rokoch, napokon však získali ďalší titul.

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