ONLINE: Holandsko - Nemecko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, skupina 2)

Futbalisti Holandska a Nemecka dnes hrajú úvodný zápas v 2. skupine A-divízie nového ročníka Ligy národov UEFA 2026/2027.
Duel hostí štadión Johan Cruyff Arena v Amsterdame, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45 h.
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ONLINE PRENOS: Holandsko - Nemecko dnes LIVE (Liga národov UEFA, A-divízia, skupina 2, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Liga národov UEFA - Liga A Skupina 2 2026/2027
24.09.2026 o 20:45
Holandsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nemecko
Prehľad
Rozhodca: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP).
Prenos
Úvodní sestavy:
Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Q. Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo.
Náhradníci: Roefs, Flekken – Geertruida, Hato, Aké, Lang, Frimpong, Til, Meerdink, Veerman, Koopmeiners, van Bommel.
Trenér: Xavi Hernández
Německo: ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich (C), Musiala, Nmecha – Adeyemi, Havertz, Schade.
Náhradníci: Dahmen, Nübel – Bisseck, Rosenfelder, Engelhardt, Amiri, Vagnoman, Stach, Führich, Gnabry, Behrens, Ebnoutalib.
Trenér: Jürgen Klopp
Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP).
Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk (C), van de Ven – Gravenberch, Q. Timber, Reijnders – Summerville, Brobbey, Gakpo.
Náhradníci: Roefs, Flekken – Geertruida, Hato, Aké, Lang, Frimpong, Til, Meerdink, Veerman, Koopmeiners, van Bommel.
Trenér: Xavi Hernández
Německo: ter Stegen – Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown – Kimmich (C), Musiala, Nmecha – Adeyemi, Havertz, Schade.
Náhradníci: Dahmen, Nübel – Bisseck, Rosenfelder, Engelhardt, Amiri, Vagnoman, Stach, Führich, Gnabry, Behrens, Ebnoutalib.
Trenér: Jürgen Klopp
Rozhodčí: Hernández (ESP) – Naranjo (ESP), Sánchez (ESP).
Zápas uvidí Johan Cruijff ArenA a začne se ve 20:45. Nic si tedy na tento čas neplánujte a buďte u našeho přenosu. Jste k němu všichni zváni.
Rozhodčí
Hlavním sudím tohoto utkání bude Alejandro Hernández, kterému budou na pomezí asistovat José Naranjo a Diego Sánchez Rojo. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Alejandro Quintero González a u videa budou Carlos del Cerro Grande a Javier Iglesias Villanueva.
Hlavním sudím tohoto utkání bude Alejandro Hernández, kterému budou na pomezí asistovat José Naranjo a Diego Sánchez Rojo. Čtvrtým rozhodčím byl nominován Alejandro Quintero González a u videa budou Carlos del Cerro Grande a Javier Iglesias Villanueva.
Nizozemsko
Oranjes se dnes představí poprvé od brzkého vyřazení na světovém šampionátu, kdy je hned v prvním kole playoff udolalo Maroko po penaltovém rozstřelu. Na lavičce došlo ke změně, Ronalda Koemana nahradil Španěl Xavi a svou štaci zahájil ve velkém stylu – z nominace totiž vynechal historicky nejlepšího střelce země Memphise Depaye. Na Nizozemce v tomto repre okně postupně čekají zápasy s Německem, v Srbsku, v Řecku a doma se Srbskem.
Německo
I Němci startují novou kapitolu reprezentačního fotbalu a i oni budou chtít zapomenout na zpackané MS. Die Nationalelf také vypadli už v první kole playoff, když nad jejich síly byl tým Paraguaye. I tady to došlo na penalty a Německo v nich prohrálo 3:4. Na lavičku usedne Jürgen Klopp, který se k trénování vrací poprvé od odchodu z Liverpoolu a na čtyři repre zápasy povolal celkem 43 hráčů, z nichž je hned 15 úplnými reprezentačními nováčky. Die Mannschaft tak startuje novou etapu a doufají, že úspěšnou.
Oranjes se dnes představí poprvé od brzkého vyřazení na světovém šampionátu, kdy je hned v prvním kole playoff udolalo Maroko po penaltovém rozstřelu. Na lavičce došlo ke změně, Ronalda Koemana nahradil Španěl Xavi a svou štaci zahájil ve velkém stylu – z nominace totiž vynechal historicky nejlepšího střelce země Memphise Depaye. Na Nizozemce v tomto repre okně postupně čekají zápasy s Německem, v Srbsku, v Řecku a doma se Srbskem.
Německo
I Němci startují novou kapitolu reprezentačního fotbalu a i oni budou chtít zapomenout na zpackané MS. Die Nationalelf také vypadli už v první kole playoff, když nad jejich síly byl tým Paraguaye. I tady to došlo na penalty a Německo v nich prohrálo 3:4. Na lavičku usedne Jürgen Klopp, který se k trénování vrací poprvé od odchodu z Liverpoolu a na čtyři repre zápasy povolal celkem 43 hráčů, z nichž je hned 15 úplnými reprezentačními nováčky. Die Mannschaft tak startuje novou etapu a doufají, že úspěšnou.
Dobrý večer u startu nového ročníku Ligy národů. Společně se podíváme na duel Ligy A, skupiny 2 mezi Nizozemskem a Německem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.