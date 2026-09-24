Chladoňová je majsterkou sveta. Úžasný výkon zavŕšila v šprinte a zatienila domácu hviezdu

MS v cyklistike 2026
Výsledky pretekov žien do 23 rokov (Montreal - Montreal, 134 km):
#
Meno
Čas
1.
Viktória Chladoňová
3:49:10 h
2.
Isabella Holmgrenová
+ 0 s
3.
Fleur Moorsová
+ 33 s
4.
Mara Winterová
+ 33 s
5.
Talia Appletonová
+ 33 s
6.
Lore de Schepperová
+ 39 s
33.
Nina Andacká
+ 8:15 min
45.
Sofia Ungerová
+ 10:58 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale.
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V záverečnom špurte zdolala domácu favoritku Isabellu Holmgrenovú z Kanady, bronz si vybojovala Fleur Moorsová z Belgicka.
Stále len devätnásťročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek.
Som nesmierne šťastná
„Je to úžasný pocit, stále tomu nemôžem uveriť, bola to skvelá jazda. Som nesmierne šťastná, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ma podporovali a veľmi veľa to pre mňa znamená. Po vlaňajších MS som veľmi chcela tento titul.
V závere pretekov sme s Isabellou a Fleur odviedli skvelú prácu a dokázala som to zakončiť v dlhom špurte. Som šťastná, že som to dokázala,“ povedala v rozhovore pre Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI).
VIDEO: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta U23
Pre Chladoňovú je to ďalší výrazný úspech v rozbiehajúcej sa kariére.
Vlani na MS vo Rwande brala striebro v časovke aj cestných pretekoch do 23 rokov, rok predtým v Zürichu bola v kategórii junioriek druhá v časovke a tretia v cestných pretekoch.
Na ME 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek. Okrem toho má na konte aj tohtoročné striebro z MS v cyklokrose do 23 rokov a bronz z Tábora 2024 medzi juniorkami, v horskej cyklistike získala zlato medzi juniorkami na MS v Andorre.
Priebeh pretekov
Slovensko malo na štarte úvodných hromadných pretekov na MS okrem Chladoňovej aj Sofiu Ungerovú a Ninu Andackú. Na mladé cyklistky čakalo desať mestských okruhov, dokopy 134 kilometrov s prevýšením až 2690 metrov.
Na každom z okruhov museli absolvovať tri krátke stúpania, najťažšie z nich bolo na jeho začiatku na ceste Voie Camillien-Houde na kopec Mount Royal s dĺžkou 1,6 km a priemerným sklonom 7,7%.
V úvodných desiatich kilometroch prišlo k pádom a pelotón išiel pokope, po 20 km však vyšiel únik, v ktorom svietil aj slovenský dres.
Dostala sa doň Ungerová spolu s Fínkou Aintilou, po asi 15 km sa k nim pridala Češka Kvasničková a trojica mala náskok necelé dve minúty pred pelotónom.
Kvasničková odpadla z úniku 60 km pred cieľom a na čele pokračovala len dvojica. Zredukovaný pelotón, z ktorého vypadli viaceré pretekárky i niektoré favoritky, strácal 45 sekúnd. Na jeho čele sa však stále pohybovali ďalšie dve Slovenky Chladoňová a Andacká.
Únik dvojice sa skončil 40 km pred koncom, keď v hlavnom stúpaní na okruhu výrazne zvýšila tempo domáca Ava Holmgrenová, ktorá pracovala pre svoju sestru a jednu z favoritiek Isabellu.
Na to zareagovala Chladoňová a jej útok ešte viac zredukoval hlavný balík, z ktorého už vypadla aj Andacká.
V pelotóne zostalo len asi 35 pretekárok, keď obhajkyňa vlaňajšieho striebra Chladoňová v kopci opäť zaútočila a spolu so Španielkou Paulou Ostizovou a domácou Sidney Swierengovou si vytvorili malý náskok.
Ten síce neudržali, no vedúca skupina sa scvrkla už len na polovicu. Tempo nevydržala ani ašpirantka na zlato Marion Bunelová z Francúzska.
V týchto momentoch bola ústrednou postavou slovenská šampiónka, ktorá v priebehu niekoľkých kilometrov predviedla tretí útok a tentokrát s ňou zostali už len najväčšie favoritky Fleur Moorsová z Belgicka a I. Holmgrenová, ktoré jazdia za rovnaký tím Lidl-Trek.
Za nimi išla štrnásť prenasledovateliek, medzi nimi až tri Austrálčanky, s mankom približne 20 sekúnd, pričom do konca zostávali už len dve kolá (26 km).
Vedúce trio vstúpilo do záverečného okruhu s náskokom 20 sekúnd pred druhou skupinou.
V záverečnom stúpaní na Voie Camillien-Houde zaútočila ako prvá Holmgrenová, Chladoňová nezaváhala, no Moorsová odpadla a o zlato sa tak pobila len dvojica.
Kanadská pretekárka skúsila zaútočiť ešte štyri km pred cieľom, no jej súperka sa nepohla z jej zadného kolesa a nedala jej ani meter.
Chladoňová to zvládla takticky perfektne, svoj útok si nechala až na samotný záver na Avenue du Parc a v špurte do kopca (600 m, 4%) dokázala Holmgrenovú zdolať.
Tretia najmladšia pretekárka z celého štartového poľa Nina Andacká obsadila 33. miesto so stratou vyše osem minút na svoju krajanku. Sofia Ungerová po dlhom úniku taktiež preteky dokončila a do cieľa prišla na 45. pozícii.