Na výlety chodia aj známi. Kováčik si vytvoril na SFZ kult osobnosti, tvrdí prokurátor

Pätnásť rokov pôsobil vo vedení Slovenského futbalového zväzu, no po prevalení kauzy mobily sa stal jedným z kritikov Jána Kováčika, keďže stratil jeho dôveryhodnosť. Požaduje nezávislý hĺbkový audit a zmenu fungovania najväčšieho športového zväzu.
„Ján Kováčik si na zväze vybudoval kult osobnosti, pričom ešte stále významná časť členov a delegátov konferencie ho nasleduje a vyjadruje mu nekritickú podporu. Stačia im za to maličkosti - úcta, pozornosť prezidenta, drobné či väčšie výhody,“ tvrdí v rozhovore pre Denník N prokurátor Peter Sepeši.
Bývalý člen výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky na februárovej volebnej konferencii SFZ neobhájil svoj post.
S viacerými ďalšími kritikmi pomerov na zväze založil projekt Futbalové fórum, ktorý jeho aktéri prezentujú ako alternatívu k súčasnému vedeniu SFZ.
„Nielen kontrolór zväzu a všelijakí funkcionári, delegáti konferencie a ľudia, ktorí o niečom rozhodujú, pravidelne lietajú s reprezentáciou alebo s vedením SFZ na zahraničné výjazdy. Spolu s nimi niekedy aj ich rodinní príslušníci a známi. Všetko platí SFZ a oni idú na výlet. Očividne im to stačí a sú potom prezidentovi SFZ zaviazaní,“ dodal Sepeši.
Futbalový zväz po Kováčikovom nástupe na čelo v roku 2010 podľa Sepešiho dlho fungoval a pracoval zodpovedne.
„Časom sa to zmenilo a mne chvíľu trvalo, kým som si to všimol. Uvedomujem si to a priznávam, že som sa možno nevedomky podieľal na nejakých chybách,“ vysvetlil prokurátor.
Zlomovým momentom bola pre neho kauza s mobilnými telefónmi, ktorá sa prevalila pred februárovými voľbami prezidenta SFZ. Tie opätovne vyhral Ján Kováčik.
Veritelia a dodávateľské firmy od zväzu vymáhajú približne 17 miliónov eur za dodávku 17-tisíc luxusných mobilných telefónov (iPhonov), ktoré si mala objednať súkromná firma Best Press. Dokumenty podpísané Jánom Kováčikom spájajú SFZ s týmto obchodom ako ručiteľa.
Futbalový zväz to odmieta, podľa neho ide o podvod, nikdy si žiadne iPhony neobjednal ani neprevzal. Ministerstvo cestovného ruchu a športu však pre kauzu stoplo financovanie SFZ a v júli neuvoľnilo zväzu štátny príspevok na uznaný šport vo výške viac ako 4 milióny eur.
„Ešte ako člen výkonného výboru zodpovedný za legislatívno-právne otázky som si začiatkom februára 2026 spolu s ďalšími členmi výkonného výboru vyžiadal dokumenty, ktoré sa týkali tejto veci.
Najprv sme na výkonný výbor dostali len ústne vysvetlenie od prezidenta, prečo takéto zmluvy podpísal, potom sme dostali prvú časť nekompletných dokumentov a následne na základe ďalšieho dopytu i ďalšie dokumenty. Zakaždým sme museli žiadať doplnenie. Tento postup sa mi zdal podozrivý,“ opisoval v rozhovore pre Denník N Sepeši.
„Keď som všetky dokumenty týkajúce sa ručenia za mobily zanalyzoval, dospel som k záveru, že prezident nemal tieto zmluvy podpísať a vo vzťahu k nemu som stratil dôveru,“ dodal.
Futbalové fórum podporujú desiatky členov futbalového hnutia zo známejších predstaviteľov napríklad šéf žilinského futbalu Jozef Antošík, generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček alebo bývalý rozhodca Pavol Chmura.
Ďalšie mená však Sepeši nechcel zverejniť. Tvrdí, že za svoj názor alebo podporu môžu byť perzekvovaní.
„Mám aj čerstvý príklad z praxe, ako sa pristupuje k ľuďom s iným názorom. Napríklad sa stalo, že rozhodcovia a delegáti, ktorí dali „lajk“ príspevkom Futbalového fóra na sociálnych sieťach, následne neboli nominovaní na zápasy.
Alebo skúsení pozorovatelia rozhodcov – čo je výsostne odborná pozícia, od ktorej závisí úroveň rozhodcovstva –, ktorí sa stali členmi fóra, boli „politicky“, na výstrahu pre ostatných, vyškrtnutí z listiny pozorovateľov pre najvyššie súťaže. Naopak, delegáti, ktorí prezidenta podporujú, majú delegácie na zápasy, a teda aj odmeny navyše,“ povedal Sepeši.