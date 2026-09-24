Traja slovenskí šachisti vyhrali svoje zápasy. Ženy triumfovali vo všetkých proti súperovi

Šach - ilustračná fotografia.
Šach - ilustračná fotografia. (Autor: SITA/AP)
TASR|24. sep 2026 o 19:27
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V priebežnom poradí sa Slováci posunuli na 24. miesto.

Slovenskí šachisti zvíťazili v 8. kole 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande nad Taiwanom 3,5:0,5.

Svoje duely vyhrali Jerguš Pecháč, Juraj Druska aj Filip Haring, jedinú remízu uhral Peter Michalík.

V priebežnom poradí sa Slováci posunuli s piatimi výhrami, jednou remízou a dvoma prehrami na 24. miesto, vedie domáci Uzbekistan (7-0-1).

Úspešné boli vo štvrtok aj Slovenky, ktoré zdolali hráčky Salvádoru jednoznačne 4:0. O víťazstvá sa postarali Lucia Ševčíková, Svetlana Sučíková, Viktória Nadzamová a Ema Walterová.

V celkovom poradí poskočili slovenské šachistky na 51. priečku s bilanciou 5 víťazstiev a tri prehry, na čele sú Číňanky (7-1-0).

Šachová olympiáda

Muži:

Slovensko - Taiwan 3,5:0,5

Jerguš Pecháč - Adelard Bai 1:0

Peter Michalík - Raymond Song 0,5:0,5

Juraj Druska - Jun-Wei Chen 1:0

Filip Haring - Yeh Yang Liu 1:0

Priebežné poradie po 8. kole:

1. Uzbekistan, 2. Nemecko, 3. Čína, ..., 24. Slovensko

Ženy:

Slovensko - Salvádor 4:0

Lucia Ševčíková - Andrea Ortezová 1:0

Svetlana Sučíková - Angie Garciová 1:0

Viktória Nadzamová - Marielos Vasquezová 1:0

Ema Walterová - Celina Palaciosová 1:0

Priebežné poradie po 8. kole:

1. Čína, 2. Kazachstan, 3. Arménsko, ..., 51. Slovensko

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    Šach - ilustračná fotografia.
    Šach - ilustračná fotografia.
    Traja slovenskí šachisti vyhrali svoje zápasy. Ženy triumfovali vo všetkých proti súperovi
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