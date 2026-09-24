Slovenské šachistky na olympiáde zdolali Tunisko, mužom sa nedarilo

Slovenské šachistky zdolali v zápase 7. kola 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande Tunisko 3:1.
V priebežnom poradí sa posunuli na 67. miesto. Slováci prehrali s Iránom 1,5:2,5 a klesli na 42. priečku.
Jediné víťazstvo zaznamenal Peter Michalík.
Šachová olympiáda
muži:
Irán - Slovensko 2,5:1,5
Amin Tabatabasi - Jerguš Pecháč 1:0
Bardiya Daneshvar - Peter Michalík 0:1
Mahdi Golami Orimi . Samir Sahidi 1:0
Reza Mahdavi - Filip Haring 0,5:0,5
priebežné poradie po 7. kole:
1. Uzbekistan, 2. Holandsko, 3. India ... 42. SLOVENSKO
ženy:
Tunisko - Slovensko 1:3
Amen Miladiová - Lucia Ševčíková 0,5:0,5
Rjeb Nadineová - Svetlana Sučíková 0:1
Ben Amor Meriemová - Viktória Nadzamová 0:1
Chachd Bousselmiová - Ema Walterová 0,5:0,5
priebežné poradie po 7. kole:
1. Čína, 2. Kazachstan, 3. India ... 67. SLOVENSKO