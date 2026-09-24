Slovenské šachistky na olympiáde zdolali Tunisko, mužom sa nedarilo

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR)
TASR|24. sep 2026 o 09:12
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Slovenky sa posunuli na 67. miesto.

Slovenské šachistky zdolali v zápase 7. kola 46. ročníka Šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande Tunisko 3:1.

V priebežnom poradí sa posunuli na 67. miesto. Slováci prehrali s Iránom 1,5:2,5 a klesli na 42. priečku.

Jediné víťazstvo zaznamenal Peter Michalík.

Šachová olympiáda

muži:

Irán - Slovensko 2,5:1,5

Amin Tabatabasi - Jerguš Pecháč 1:0

Bardiya Daneshvar - Peter Michalík 0:1

Mahdi Golami Orimi . Samir Sahidi 1:0

Reza Mahdavi - Filip Haring 0,5:0,5

priebežné poradie po 7. kole:

1. Uzbekistan, 2. Holandsko, 3. India ... 42. SLOVENSKO

ženy:

Tunisko - Slovensko 1:3

Amen Miladiová - Lucia Ševčíková 0,5:0,5

Rjeb Nadineová - Svetlana Sučíková 0:1

Ben Amor Meriemová - Viktória Nadzamová 0:1

Chachd Bousselmiová - Ema Walterová 0,5:0,5

priebežné poradie po 7. kole:

1. Čína, 2. Kazachstan, 3. India ... 67. SLOVENSKO

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