Rekordný trest za korupciu. Český brankár dostal zákaz činnosti na 20 rokov

Český brankár Marek Kalina dostal za korupciu a ovplyvňovanie zápasov od etickej komisie Futbalovej asociácie ČR rekordný trest - zákaz činnosti na 20 rokov a pokutu 500 000 českých korún (necelých 20 500 eur).
Komisia o tom informovala v komuniké.
Dvadsaťdeväťročný Kalina sa dopúšťal prečinov od roku 2021, predovšetkým v drese treťoligového Zlínska, ktorý bol pred dvoma týždňami za účasť v korupčnej a úplatkárskej kauze preradený do najnižšej súťaže.
Český gólman si vyskúšal aj pôsobenie na Slovensku. V sezóne 2024/2025 odchytal v druhej najvyššej súťaži 6 zápasov za tím MŠK Považská Bystrica.
Kalina potrestali v 11 prípadoch. Kvôli jeho dlhodobému konaniu mu etická komisia uložila najvyšší možný trest.
"Pri ukladaní trestu komisia prihliadla na veľké množstvo skutkov a dlhé časové obdobie - 11 skutkov v priebehu piatich rokov, ako aj na to, že hráč bol zapojený do organizácie k ovplyvňovaniu zápasov," povedal predseda etickej komisie Martin Holub pre iROZHLAS.cz.
"Etická komisia tak dospela k záveru, že disciplinárne prečiny boli páchané úplne systematicky a sústavne za účelom zisku a že páchanie disciplinárnych prečinov, respektíve zisk obohatenia z nich plynúci, bolo podstatnou, ak nie hlavnou motiváciou činnosti hráča," vyhlásil.
Etická komisia preto podľa neho pristúpila k uloženiu najvyššieho možného trestu. "Keď to poviem jednoducho, o veľmi horšie už to byť nemôže, a preto ten maximálny trest," uviedol Holub.
Kalina okrem iného niekoľkokrát prijal úplatok vo výške od jedného do dvoch tisíc eur od funkcionára Pavla Býmu, aby svojimi výkonmi ovplyvnil výsledky Zlínska. Vlani v novembri tiež zabezpečoval vypísanie a podanie live stávok na ovplyvnené zápasy.
Rozsiahla úplatkárska a korupčná kauza sa začala v marci. Popri etickej komisii FAČR sa prípadmi zaoberá aj polícia.
Obvinení sú stíhaní okrem iného za trestné činy podvod, úplatkárstvo a legalizácia výnosov z trestnej činnosti, časť vinia detektívi z účasti na organizovanej zločineckej skupine.
Aféra sa týkala aj Karvinej, ktorá kvôli nej bola vylúčená z najvyššej súťaže.