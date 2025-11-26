Slovan v KL, basketbalisti a super-G mužov. Športový program na dnes (27. november)

Športový program na štvrtok, 27. november
Futbal
- 17:00 Portugalsko - Rakúsko, finále MS hráčov do 17 rokov
- 18:45 Viktoria Plzeň - SC Freiburg, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 AS Rím - FC Midtjylland, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Aston Villa - Young Boys Bern, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 FC Porto - OGC Nice, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Fenerbahce Istanbul - Ferencváros Budapešť, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 Ludogorec Razgrad - Celta Vigo, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 OSC Lille - Dinamo Záhreb, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 PAOK Solún - Brann Bergen, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Betis Sevilla - FC Utrecht, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Bologna - RB Salzburg, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Glasgow Rangers - SC Braga, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 KRC Genk - FC Bazilej, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Maccabi Tel Aviv - Olympique Lyon, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Nottingham Forest - Malmö FF, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Panathinaikos Atény - Sturm Graz, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Crvena Zvezda Belehrad - FCSB, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 21:00 Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart, EL - 5. kolo ligovej fázy
- 18:45 ŠK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Universitatea Craiova - FSV Mainz 05, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 AZ Alkmaar - FC Shelbourne, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Hamrun Spartans - FC Lincoln, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Lech Poznaň - FC Lausanne-Sport, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Omonia Nikózia - Dynamo Kyjev, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Raków Čenstochová - Rapid Viedeň, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Sigma Olomouc - NK Celje, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 18:45 Zrinjski Mostar - BK Häcken, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 ACF Fiorentina - AEK Atény, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Breidablik Kópavogur - Samsunspor, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 FC Aberdeen - FC Noah, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 HNK Rijeka - AEK Larnaka, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 KF Drita - KF Škendija, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Legia Varšava - Sparta Praha, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Racing Štrasburg - Crystal Palace, KL - 4. kolo ligovej fázy
- 21:00 Shamrock Rovers - Šachťar Doneck, KL - 4. kolo ligovej fázy
Hokej
- 1:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Florida Panthers - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - St. Louis Blues, NHL
- 1:00 New York Islanders - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning - Calgary Flames, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Winnipeg Jets, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Minnesota Wild, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - San José Sharks, NHL
- 3:30 Utah Mammoth - Montréal Canadiens, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Dallas Stars, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Ottawa Senators, NHL
- 12:00 HK Žiar nad Hronom - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL
Basketbal
- 18:00 Slovensko - Albánsko, C-skupina prvá fáza predkvalifikácie ME 2029
Hádzaná
- 18:00 Rumunsko - Chorvátsko, ženy - MS
- 20:30 Dánsko - Japonsko, ženy - MS
- 18:00 Švajčiarsko - Irán, ženy - MS
- 20:30 Maďarsko - Senegal, ženy - MS
- 18:00 Brazília - Kuba, ženy - MS
- 20:30 Švédsko - Česko, ženy - MS
- 18:00 Angola - Kazachstan, ženy - MS
- 20:30 Nórsko - Kórejská republika, ženy - MS
Volejbal
- 18.00 ŠVK Tatran - TJ Slávia Svidník, odveta štvrťfinále SP /prvý zápas: 0:3/
Lyžovanie
- 19:00 super-G muži, alpské lyžovanie - SP
Curling
- 8:00 Maďarsko - Slovensko, ženy B-divízia ME
- 18:00 Maďarsko - Slovensko, muži B-divízia ME
Stolný tenis
- 14:45 MS juniorov
Box
- 11:00 ME do 23 rokov
Snoubording
- 4:25 Big Air muži kvalifikácia, SP
Karate
- 9:00 MS /účasť SR/
Plávanie
- 11:30 TK k usporiadaniu ME Masters v plaveckých športoch v SR
TV program: štvrtok, 27. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.