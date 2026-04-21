Slovenská osemnástka štartuje na domácich MS v hokeji. Športový program na dnes (22. apríl)

Športový program na stredu, 22. apríl
Futbal
- 15:00 OFK Dynamo Malženice - Slávia TU Košice, 26. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MŠK Žilina B - MŠK Považská Bystrica, 26. kolo MONACObet ligy
- 16:30 FC Petržalka - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 26. kolo MONACObet ligy
- 16:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 26. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MŠK Púchov - FK Inter Bratislava, 26. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B, 26. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica, 26. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda, dohrávka 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy
- 19:00 Paríž Saint-Germain - FC Nantes, dohrávka 26. kola Ligue 1
- 19:00 FC Elche - Atlético Madrid, 33. kolo La Ligy
- 20:00 Real Sociedad San Sebastián - FC Getafe, 33. kolo La Ligy
- 21:30 FC Barcelona - Celta Vigo, 33. kolo La Ligy
- 20:45 Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov, semifinále Nemeckého pohára
- 21:00 Racing Štrasburg - OGC Nice, semifinále Francúzskeho pohára
- 21:00 Atalanta Bergamo - Lazio Rím, /prvý zápas: 2:2/, semifinále Talianskeho pohára
- 21:00 AFC Bournemouth - Leeds United, 34. kolo Premier League
- 21:00 FC Burnley - Manchester City, 34. kolo Premier League
Hokej
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens /stav série: 0:1/, štvrťfinále Východnej konferencie
- 1:30 Buffalo Sabres – Boston Bruins /stav série: 1:0/, štvrťfinále Východnej konferencie
- 3:30 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
- 4:00 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
- 12:00 Nemecko – Švédsko, skupina B, MS v hokeji do 18 rokov 2026
- 14:00 Nórsko – Fínsko, skupina A, MS v hokeji do 18 rokov 2026
- 16:00 Česko – USA, skupina B, MS v hokeji do 18 rokov 2026
- 18:00 Kanada – Slovensko, skupina A, MS v hokeji do 18 rokov 2026
- 18:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice /stav série: 0:2/, finále play off českej extraligy
- 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov, baráž českej extraligy
- 17:30 Fínsko - Lotyšsko, prípravný zápas pred MS v hokeji
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 1:00 Boston Celtics – Philadelphia 76ers /stav série: 1:0/, štvrťfinále Východnej konferencie
- 2:00 San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
- 4:30 Los Angeles Lakers – Houston Rockets /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
- 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, /stav série: 0:1/, finále play off Tipos extraligy
- 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, štvrťfinále play off SBL
Cyklistika
- 11:30 La Fleche Wallonne
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Volejbal
- 18:00 Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava /stav série: 1:0/, finále Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina /stav série: 0:1/, o 3. miesto Niké extraligy
Stolný tenis
- 10:00 WTT Feeder
Vodné pólo
- 19:30 Malta - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
- 16:45 semifinále, ME
- 18:00 finále, ME
TV program: streda, 22. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.