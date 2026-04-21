Slovenská osemnástka štartuje na domácich MS v hokeji. Športový program na dnes (22. apríl)

Hokejisti slovenskej hokejovej reprezentácie SR 18.
Hokejisti slovenskej hokejovej reprezentácie SR 18. (Autor: TASR)
Sportnet|22. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 22. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 22. apríl

Futbal

  • 15:00 OFK Dynamo Malženice - Slávia TU Košice, 26. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 MŠK Žilina B - MŠK Považská Bystrica, 26. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 FC Petržalka - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 26. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 26. kolo MONACObet ligy
  • 16:30 MŠK Púchov - FK Inter Bratislava, 26. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Zvolen - ŠK Slovan Bratislava B, 26. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FK Pohronie - MFK Dukla Banská Bystrica, 26. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda, dohrávka 2. kola nadstavbovej časti Niké ligy

  • 19:00 Paríž Saint-Germain - FC Nantes, dohrávka 26. kola Ligue 1

  • 19:00 FC Elche - Atlético Madrid, 33. kolo La Ligy
  • 20:00 Real Sociedad San Sebastián - FC Getafe, 33. kolo La Ligy
  • 21:30 FC Barcelona - Celta Vigo, 33. kolo La Ligy

  • 20:45 Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov, semifinále Nemeckého pohára

  • 21:00 Racing Štrasburg - OGC Nice, semifinále Francúzskeho pohára

  • 21:00 Atalanta Bergamo - Lazio Rím, /prvý zápas: 2:2/, semifinále Talianskeho pohára

  • 21:00 AFC Bournemouth - Leeds United, 34. kolo Premier League
  • 21:00 FC Burnley - Manchester City, 34. kolo Premier League

Hokej

  • 1:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens /stav série: 0:1/, štvrťfinále Východnej konferencie
  • 1:30 Buffalo Sabres – Boston Bruins /stav série: 1:0/, štvrťfinále Východnej konferencie
  • 3:30 Vegas Golden Knights – Utah Mammoth /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
  • 4:00 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie

  • 12:00 NemeckoŠvédsko, skupina B, MS v hokeji do 18 rokov 2026
  • 14:00 NórskoFínsko, skupina A, MS v hokeji do 18 rokov 2026
  • 16:00 ČeskoUSA, skupina B, MS v hokeji do 18 rokov 2026
  • 18:00 KanadaSlovensko, skupina A, MS v hokeji do 18 rokov 2026

  • 18:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice /stav série: 0:2/, finále play off českej extraligy
  • 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov, baráž českej extraligy

  • 17:30 Fínsko - Lotyšsko, prípravný zápas pred MS v hokeji

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Basketbal

  • 1:00 Boston Celtics – Philadelphia 76ers /stav série: 1:0/, štvrťfinále Východnej konferencie
  • 2:00 San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie
  • 4:30 Los Angeles Lakers – Houston Rockets /stav série: 1:0/, štvrťfinále Západnej konferencie

  • 18:00 MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky, /stav série: 0:1/, finále play off Tipos extraligy

  • 19:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, štvrťfinále play off SBL

Cyklistika

  • 11:30 La Fleche Wallonne                  

Vzpieranie

  • od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku

Volejbal

  • 18:00 Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava /stav série: 1:0/, finále Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina /stav série: 0:1/, o 3. miesto Niké extraligy                                                   

Stolný tenis

  • 10:00 WTT Feeder

Vodné pólo

  • 19:30 Malta - Slovensko ženy, A-skupina - II. divízia Svetového pohára

Zápasenie

  • 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
  • 16:45 semifinále, ME
  • 18:00 finále, ME
TV program: streda, 22. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

