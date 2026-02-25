Odvety v Európskej aj Konferenčnej lige. Športový program na dnes (26. február)

Športový program na štvrtok, 26. február
Futbal
- 03:00 Mexiko - Island, prípravný zápas
- 18:45 HNK Rijeka - Omonia Nikózia, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 18:45 NK Celje - KF Drita, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 18:45 Samsunspor - Škendija Tetovo, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 18:45 ACF Fiorentina - Jagiellonia Bialystok, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 18:45 VfB Stuttgart - Celtic Glasgow, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 18:45 Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 18:45 FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 18:45 Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 21:00 Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul, odvety play off o postup do osemfinále EL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 FC Bologna - Brann Bergen, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 21:00 Celta Vigo - PAOK Solún, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 21:00 KRC Genk - Dinamo Záhreb, odvety play off o postup do osemfinále EL
- 21:00 FC Lausanne-Sport - Sigma Olomouc, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 21:00 Crystal Palace - Zrinjski Mostar, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 21:00 AZ Alkmaar - FC Noah, odvety play off o postup do osemfinále KL
- 21:00 Lech Poznaň - KuPs Kuopio, odvety play off o postup do osemfinále KL
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Buffalo Sabres, NHL
- 1:30 Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Seattle Kraken, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Colorado Avalanche, NHL
- 4:00 Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Winnipeg Jets, NHL
- 4:30 Anaheim Ducks - Edmonton Oilers, NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Atletika
- 14:15 halové MSR v Ostrave
TV program: štvrtok, 26. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.