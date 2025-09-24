Chladoňová zabojuje o druhú medailu na MS. Športový program na dnes (25. september)

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Marek Beneš/ SZC)
Sportnet|25. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 25. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 25. september

Futbal

  • 18:45 OSC Lille – Brann Bergen, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Go Ahead Eagles – FCSB, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Young Boys Bern – Panathinaikos Atény, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 FC Utrecht – Olympique Lyon, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 VfB Stuttgart – Celta Vigo, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Red Bull Salzburg – FC Porto, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Glasgow Rangers – KRC Genk, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Ferencváros Budapešť – FC Viktoria Plzeň, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Aston Villa – FC Bologna, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy

  • 19:30 AC Osasuna – Elche CF, 6. kolo La Ligy
  • 21:30 Real Oviedo – FC Barcelona, 6. kolo La Ligy

Hokej

  • 11:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 8. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
  • Turnaj WTA v Pekingu

Cyklistika

Basketbal

  • 19:00 Patrioti Levice - Bakken Bears, finále kvalifikácie Ligy majstrov

Volejbal

  • 9:30 Česko - Irán, štvrťfinále MS vo volejbale mužov
  • 14:00 USA - Bulharsko, štvrťfinále MS vo volejbale mužov

Hádzaná

  • 18:30 HK Bojnice - ŠKP Bratislava, 5. kolo Niké Handball Extraligy

Paralympijské

  • 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/

Veslovanie

  • 4:05 MS v Šanghaji

TV program: Štvrtok 25. september
Ostatné športy

