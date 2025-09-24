Chladoňová zabojuje o druhú medailu na MS. Športový program na dnes (25. september)

Športový program na štvrtok, 25. september
Futbal
- 18:45 OSC Lille – Brann Bergen, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Go Ahead Eagles – FCSB, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Young Boys Bern – Panathinaikos Atény, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 FC Utrecht – Olympique Lyon, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 VfB Stuttgart – Celta Vigo, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Red Bull Salzburg – FC Porto, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Glasgow Rangers – KRC Genk, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Ferencváros Budapešť – FC Viktoria Plzeň, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Aston Villa – FC Bologna, 1. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 19:30 AC Osasuna – Elche CF, 6. kolo La Ligy
- 21:30 Real Oviedo – FC Barcelona, 6. kolo La Ligy
Hokej
- 11:00 HC BIT markets TEBS Bratislava - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas TIPOS SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 8. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Pekingu a Tokiu
- Turnaj WTA v Pekingu
Cyklistika
- 13:05 Preteky s hromadným štartom - ženy U23 (119,3 km), MS v cyklistike 2025
Basketbal
- 19:00 Patrioti Levice - Bakken Bears, finále kvalifikácie Ligy majstrov
Volejbal
- 9:30 Česko - Irán, štvrťfinále MS vo volejbale mužov
- 14:00 USA - Bulharsko, štvrťfinále MS vo volejbale mužov
Hádzaná
- 18:30 HK Bojnice - ŠKP Bratislava, 5. kolo Niké Handball Extraligy
Paralympijské
- 3:00 MS v paraplávaní /účasť SR/
Veslovanie
- 4:05 MS v Šanghaji