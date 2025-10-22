Slovan Bratislava v Konferenčnej lige. Športový program na dnes (23. október)

Rahim Ibrahim hlavičkuje v zápase Konferenčnej ligy Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.
Rahim Ibrahim hlavičkuje v zápase Konferenčnej ligy Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. (Autor: SITA)
23. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 23. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 23. október

Futbal

Konferečná liga - zápasy o 18:45:

  • AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
  • Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok
  • Šachtar Doneck - Legia Varšava
  • Rapid Viedeň - AC Fiorentina
  • Škendija Tetovo - FC Shelbourne
  • HNK Rijeka - AC Sparta Praha
  • BK Häcken - Rayo Vallecano
  • KF Drita - Omonia Nikózia
  • Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio
  • AEK Atény - FC Aberdeen

Konferečná liga - zápasy o 21:00:

  • Universitatea Craiova - FC Noah
  • SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová
  • Shamrock Rovers - NK Celje
  • Samsunspor - Dynamo Kyjev
  • FSV Mainz - Zrinjski Mostar
  • Lincoln Red Imps - Lech Poznaň
  • Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport
  • Crystal Palace - AEK Larnaka

Európska liga - zápasy o 18:45 h:

  • Brann Bergen - Glasgow Rangers
  • Red Bull Salzburg - Ferencváros Budapešť
  • Olympique Lyon - FC Bazilej
  • KRC Genk - Betis Sevilla
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa
  • Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény
  • Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart
  • FCSB - FC Bologna
  • Sporting Braga - CZ Belehrad

Európska liga - zápasy o 21:00 h

  • Young Boys Bern - Ludogorec Razgrad
  • Nottingham Forest - FC Porto
  • Malmö FF - Dinamo Záhreb
  • Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland
  • OSC Lille - PAOK Solún
  • SC Freiburg - FC Utrecht
  • Celtic Glasgow - Sturm Graz
  • Celta Vigo - OGC Nice
  • AS Rím - FC Viktoria Plzeň

Hokej

  • 1.00 New Jersey Devils - Minnesota Wild, NHL
  • 1.30 Buffalo Sabres - Detroit Red Wings, NHL
  • 2.30 Calgary Flames - Montreal Canadiens, NHL

  • 12:00 HK Detva - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL
  • 18.00 HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 17. kolo českej extraligy

/vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
  • Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
  • ITF World Tour Junior Finals (Pohánková)

Športová gymnastika

  • 13:30 finále viacboja žien, MS žien 2025

Dráhová cyklistika

  • 16:00 kvalifikácie, MS 2025
  • 22:30 finálový blok, MS 2025
TV program: štvrtok, 23. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovan Bratislava v Konferenčnej lige. Športový program na dnes (23. október)
    dnes 00:00
