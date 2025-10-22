Slovan Bratislava v Konferenčnej lige. Športový program na dnes (23. október)

Športový program na štvrtok, 23. október
Futbal
Konferečná liga - zápasy o 18:45:
- AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
- Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok
- Šachtar Doneck - Legia Varšava
- Rapid Viedeň - AC Fiorentina
- Škendija Tetovo - FC Shelbourne
- HNK Rijeka - AC Sparta Praha
- BK Häcken - Rayo Vallecano
- KF Drita - Omonia Nikózia
- Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio
- AEK Atény - FC Aberdeen
Konferečná liga - zápasy o 21:00:
- Universitatea Craiova - FC Noah
- SK Sigma Olomouc - Raków Čenstochová
- Shamrock Rovers - NK Celje
- Samsunspor - Dynamo Kyjev
- FSV Mainz - Zrinjski Mostar
- Lincoln Red Imps - Lech Poznaň
- Hamrun Spartans - FC Lausanne-Sport
- Crystal Palace - AEK Larnaka
Európska liga - zápasy o 18:45 h:
- Brann Bergen - Glasgow Rangers
- Red Bull Salzburg - Ferencváros Budapešť
- Olympique Lyon - FC Bazilej
- KRC Genk - Betis Sevilla
- Go Ahead Eagles - Aston Villa
- Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Atény
- Fenerbahce Istanbul - VfB Stuttgart
- FCSB - FC Bologna
- Sporting Braga - CZ Belehrad
Európska liga - zápasy o 21:00 h
- Young Boys Bern - Ludogorec Razgrad
- Nottingham Forest - FC Porto
- Malmö FF - Dinamo Záhreb
- Maccabi Tel Aviv - FC Midtjylland
- OSC Lille - PAOK Solún
- SC Freiburg - FC Utrecht
- Celtic Glasgow - Sturm Graz
- Celta Vigo - OGC Nice
- AS Rím - FC Viktoria Plzeň
Hokej
- 1.00 New Jersey Devils - Minnesota Wild, NHL
- 1.30 Buffalo Sabres - Detroit Red Wings, NHL
- 2.30 Calgary Flames - Montreal Canadiens, NHL
- 12:00 HK Detva - JOJ ŠPORT Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL
- 18.00 HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 17. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
- Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
- ITF World Tour Junior Finals (Pohánková)
Športová gymnastika
- 13:30 finále viacboja žien, MS žien 2025
Dráhová cyklistika
- 16:00 kvalifikácie, MS 2025
- 22:30 finálový blok, MS 2025
TV program: štvrtok, 23. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.