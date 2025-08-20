Slovan v priamom súboji o Európsku ligu. Športový program na dnes (21. august)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú strelený gól v 3. predkole LM.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslavujú strelený gól v 3. predkole LM. (Autor: TASR)
21. aug 2025
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 21. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 21. august

Futbal

  • 18:30 FC Midtjylland - KuPS Kuopio, prvé zápasy play off EL
  • 19:00 Brann Bergen - AEK Larnaka, prvé zápasy play off EL
  • 19:00 Malmö FF - Sigma Olomouc, prvé zápasy play off EL
  • 20:00 FK Škendija - Ludogorec Razgrad, prvé zápasy play off EL
  • 20:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kyjev, prvé zápasy play off EL
  • 20:00 Panathinaikos Atény - Samsunspor, prvé zápasy play off EL
  • 20:00 Zrinjski Mostar - FC Utrecht, prvé zápasy play off EL
  • 20:15 ŠK Slovan Bratislava - Young Boys Bern, prvé zápasy play off EL
  • 20:30 Lech Poznaň - Racing Genk, prvé zápasy play off EL
  • 20:45 FC Aberdeen - FCSB, prvé zápasy play off EL
  • 20:45 HNK Rijeka - PAOK Solún, prvé zápasy play off EL
  • 21:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga, prvé zápasy play off EL

  • 18:00 Rosenborg Trondheim - FSV Mainz, prvé zápasy play off KL
  • 19:00 ETO Győr - SK Rapid Viedeň, prvé zápasy play off KL
  • 19:00 BK Häcken - CFR Kluž, prvé zápasy play off KL
  • 19:00 Hamrun Spartans - RFS Riga, prvé zápasy play off KL
  • 19:00 Wolfsberger AC - Omonia Nikózia, prvé zápasy play off KL
  • 19:45 Basaksehir - Universitatea Craiova, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Anderlecht Brusel - AEK Atény, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Breidablik Kópavogur - SS Virtus, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 NK Celje - Baník Ostrava, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 FK Drita - FC Differdange, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Olimpija Ľubľana - FC Noah, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Polissija Žytomyr - AFC Fiorentina, prvé zápasy play off KL /hrá sa v Prešove/
  • 20:00 Šachtar Doneck - Servette Ženeva, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Racing Štrasburg - Bröndby Kodaň, prvé zápasy play off KL
  • 20:00 Sparta Praha - Riga FC, prvé zápasy play off KL
  • 20:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana, prvé zápasy play off KL
  • 20:15 Lausanne Sports - Besiktas Istanbul, prvé zápasy play off KL
  • 20:45 FC Shelbourne - Linfield Belfast, prvé zápasy play off KL
  • 21:00 Crystal Palace - Fredrikstad FK, prvé zápasy play off KL
  • 21:00 FC Hibernian - Legia Varšava, prvé zápasy play off KL
  • 21:00 Rákow Čenstochová - Arda Kardžali, prvé zápasy play off KL
  • 21:00 CD Santa Clara - Shamrock Rovers, prvé zápasy play off KL

Hokej

  • 14:30 HC Vítkovice Ridera - HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
  • 18:00 HKM Zvolen - HK Olimpija Ľubľana, Memoriál Pavla Zábojníka

Tenis

  • 1:00 semifinále a finále, US Open miešaná štvorhra
  • 18:00 žreb US Open, /účasť SR/

  • turnaj ATP vo Winston-Saleme
  • turnaje WTA v Monterrey a Clevelande

Cestná cyklistika

  • 13:00 2. etapa: Blankenberge - Ardooie (169,4 km), Renewi Tour

Dráhová cyklistika

  • 13:00 MS juniorov /účasť SR/

Plávanie

  • 8:30 rozplavby, MS juniorov /účasť SR/
  • 17:00 semifinále a finále, MS juniorov /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 rozjazdy 200, 500 a semifinále 200 m, MS /účasť SR/
  • 13:30 rozjazdy 200 m, semifinále 200, 500 a 1000 m, MS /účasť SR/

Plážový volejbal

  • 9:00 ME do 20 rokov /účasť SR/

Moderná gymnastika

  • 12:30 MS /účasť SR/

Krasokorčuľovanie

  • 15:00 športové dvojice, muži - krátky program, juniorská ISU Grand Prix, /účasť SR/
TV program: štvrtok, 21. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Slovan v priamom súboji o Európsku ligu. Športový program na dnes (21. august)
    dnes 00:00
