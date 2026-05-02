ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 8. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 8. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
02.05.2026 o 20:30
8. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Rozhodca: Ziemba – Poláček, Bednár.
V ôsmom kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul hostí Slovan Bratislava Dunajskú Stredu. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:30.
Bodový rozdiel medzi tímami je sedembodový. Prvý Slovan ich má na konte 62, druhý DAC 55. Belasí majú dnes majstrovský mečbal. Ak zabodujú, v predstihu sa stanú istými majstrami. Boli by nimi ôsmykrát za sebou.
Aktuálna forma hovorí v prospech Slovana. Vyhral štyri z uplynulých piatich zápasov, v jednom remizoval. D. Streda vyhrala tri duely a dvakrát prehrala. V minulom kole Slovan vyhral na ihrisku Trnavy 1:0, DAC si poradil doma so Žilinou výsledkom 3:1.
Tímy odohrali v tejto sezóne tri vzájomné zápasy, vo všetkých troch prípadoch sa z víťazstva tešili belasí.
Bodový rozdiel medzi tímami je sedembodový. Prvý Slovan ich má na konte 62, druhý DAC 55. Belasí majú dnes majstrovský mečbal. Ak zabodujú, v predstihu sa stanú istými majstrami. Boli by nimi ôsmykrát za sebou.
Aktuálna forma hovorí v prospech Slovana. Vyhral štyri z uplynulých piatich zápasov, v jednom remizoval. D. Streda vyhrala tri duely a dvakrát prehrala. V minulom kole Slovan vyhral na ihrisku Trnavy 1:0, DAC si poradil doma so Žilinou výsledkom 3:1.
Tímy odohrali v tejto sezóne tri vzájomné zápasy, vo všetkých troch prípadoch sa z víťazstva tešili belasí.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body