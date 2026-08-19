Play off Európskej ligy a hádzanári spoznajú nového trénera. Športový program na dnes (20. august)

Športový program na štvrtok, 20. augusta
Futbal
- 17:00 FC Kajrat Almaty — RSC Anderlecht Brusel, play off Európskej ligy 2026/27
- 18:00 Jagiellonia Bialystok — FC Iberia 1999 Tbilisi, play off Európskej ligy 2026/27
- 18:00 AIF Mjällby — FC Red Bull Salzburg, play off Európskej ligy 2026/27
- 19:00 Besiktas Istanbul — FK Žalgiris Kaunas, play off Európskej ligy 2026/27
- 19:00 KF Egnatia — Lilleström SK, play off Európskej ligy 2026/27
- 19:00 KKS Lech Poznaň — FC Thun, play off Európskej ligy 2026/27
- 19:00 Trabzonspor — Ferencváros Budapešť, play off Európskej ligy 2026/27
- 19:00 Universitatea Craiova — FC Ararat-Armenia, play off Európskej ligy 2026/27
- 20:00 Crvena zvezda Belehrad — Viktoria Plzeň, play off Európskej ligy 2026/27
- 20:00 OFI Kréta — PFC CSKA Sofia, play off Európskej ligy 2026/27
- 20:00 Sint-Truidense VV — Omonia Nikózia, play off Európskej ligy 2026/27
- 21:00 Benfica Lisabon — AGF Aarhus, play off Európskej ligy 2026/27
- 18:00 Inter Turku — FC Kodaň, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 18:00 Lincoln Red Imps — FC Larne, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FC Midtjylland — HNK Rijeka, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 FC Nordsjälland — FC St. Gallen, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:00 Tromsö IL — Brighton & Hove Albion, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:30 KÍ Klaksvík — Riga FC, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 19:45 PAOK Solún — Brann Bergen, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 FC Drita — Inter Club d'Escaldes, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 Górnik Zabrze — AS Monaco, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 FC Twente — Karabach FK, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:00 Víkingur Reykjavík — Borac Banja Luka, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:15 FC Sion — Ajax Amsterdam, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 Atalanta Bergamo — Hapoel Tel Aviv FC, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 KAA Gent — Hibernian FC, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 FC Motherwell — SC Freiburg, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 Panathinaikos Atény — FC Hradec Králové, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:30 FC Lugano — Maccabi Tel Aviv, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:45 Heart of Midlothian — Rapid Viedeň, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 20:45 Glasgow Rangers — FK Jablonec, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 SC Braga — FK Austria Viedeň, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 FC Dinamo City — FC Pafos, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 Getafe CF — Partizan Belehrad, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 Hajduk Split — Raków Čenstochová, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 Shamrock Rovers — KuPS Kuopio, play off Konferenčnej ligy 2026/27
- 21:00 Rayo Vallecano — Deportivo Alavés, 2. kolo La Ligy 2026/27
Hokej
- 14:30 Oilers Stavanger — HC MONACObet Banská Bystrica, Memoriál Pavla Zábojníka
- 18:00 HKM Zvolen — HC Frýdek-Místek, Memoriál Pavla Zábojníka
- 13:00 Taliansko — Holandsko, turnaj IIHF European Cup of Nations
- 17:00 Rakúsko — Slovensko, turnaj IIHF European Cup of Nations
Tenis
- Turnaj WTA v Cincinnati
- Turnaj ATP v Cincinnati
Jazdectvo
- 9:00 parkúr — 2. súťaž, 1. kolo, tímové finále a kvalifikácia jednotlivcov, MS FEI v Aachene (Gaálová, Šillo)
Športová gymnastika
- 10:00 kvalifikácia juniorov, finále družstiev juniorov, ME mužov a juniorov v Záhrebe /účasť SR/
Zápasenie
- 10:00 dopoludňajší program, MS do 20 rokov /ŠH Mladosť, Bratislava/ /účasť SR/
- 16:45 semifinále WW (57, 59 a 68 kg) a FS (61 a 86 kg), MS do 20 rokov
- 18:00 finále WW (55, 62, 65 a 76 kg), MS do 20 rokov
Hádzaná
- 10:00 predstavenie nového trénera mužskej reprezentácie SR
Dráhová cyklistika
- 12:00 MS juniorov v Heusden-Zoldere (Belgicko) /účasť SR/
Cestná cyklistika
- 13:25 2. etapa: Blankenberge — Ardooie (173,9 km), Renewi Tour 2026 /účasť SR/
Basketbal
- 18:00 Bulharsko — Angola, baSKet Summer Challenge
Bedminton
- 12:00 majstrovstvá sveta — osemfinále /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
TV program: streda, 19. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.